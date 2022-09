Da unionesarda.it

luigi di maio virginia saba

Sarebbe arrivata al capolinea la storia fra la giornalista Virginia Saba e Luigi Di Maio, con il ministro degli Esteri che dopo il flop elettorale raccoglie anche i cocci di un amore durato tre anni e mezzo.

Secondo i meglio informati, ad allontanare i due proprio la creazione del nuovo gruppo parlamentare “Insieme per il futuro”, che avrebbe assorbito troppo l’ex pentastellato, tanto da arrivare alla rottura.

Virginia, lasciato il suo compagno solo a gestire gli ultimi giorni della campagna elettorale, sarebbe dunque tornata in Sardegna nel suo paese natale, Selargius. E avrebbe già provveduto ad eliminare dai social le foto che la ritraggono con l’ex compagno.

luigi di maio virginia saba 2

L’amore tra i due scoppiò proprio in terra sarda nel 2019, durante un pranzo elettorale. “Fu un colpo di fulmine”, spiegava allora la giornalista. Che appena un mese fa, in un’intervista rilasciata proprio all’Unione Sarda, parlava del grande affiatamento fra loro, in un amore fatto di “semplicità e leggerezza”, “un dare senza avere sempre qualcosa in cambio”.

Ma sulla vicenda interviene lo staff del ministro che “smentisce categoricamente” e aggiunge: “Tutto falso”.

luigi di maio virginia saba luigi di maio virginia saba matrimonio marici castelli virginia saba luigi di maio foto di bacco (2) DI MAIO SABA virginia saba luigi di maio foto di bacco (6) LUIGI DI MAIO VIRGINIA SABA - PUGLIA di maio virginia saba luigi di maio e virginia saba 6 luigi di maio e virginia saba 7 virginia saba luigi di maio foto di bacco