LE MAIRE COME PUTIN – LA PROFEZIA DEL MINISTRO DELL’ECONOMIA FRANCESE: “IL CAPITALISMO, NELLA VERSIONE ATTUALE, È MORTO. SE SI PREOCCUPA SOLO DEI PROFITTI A BREVE TERMINE HA IL DESTINO SEGNATO. È CONDANNATO A MORIRE PERCHÉ IL PIANETA NON RIESCE A SOSTENERLO” – LA SOLUZIONE? “UN CAPITALISMO RESPONSABILE DAL PUNTO DI VISTA AMBIENTALE. IL CAPO DI UN’AZIENDA NON PUÒ GUADAGNARE 250 VOLTE IN PIÙ DEL SALARIO MEDIO DEI SUOI DIPENDENTI"

2 – LE MAIRE PROFETIZZA: QUESTO CAPITALISMO È MORTO

Stefano Montefiori per il “Corriere della Sera”

Nel giardino dell' Hôtel de Caumont, magnifico centro d' arte appena restaurato nel cuore di Aix-en-Provence, cena organizzata dal Medef in occasione del vertice B7 delle organizzazioni confindustriali. Al cocktail partecipano i ceo di Carrefour, Veolia, Danone, Société Générale e altre grandi multinazionali, e pure i leader L7, le organizzazioni sindacali. Con il fresco, lo champagne e la luce calda della sera, prende la parola il ministro francese Bruno Le Maire.

Si guarda intorno, e dice in inglese: «Un posto meraviglioso. Il canto degli uccelli, il bel tempo, siamo lontani da Parigi e dal ministero delle Finanze, e questo è fantastico. Voglio quindi parlarvi a cuore aperto. Comincerò con qualcosa che potrà sorprendervi, detta da un ministro dell' Economia e delle Finanze, ma è una mia convinzione forte: il capitalismo, nella versione attuale, è morto».

Momento di sorpresa tra i tavoli, il microfono sibila, Le Maire ripete: «È morto, non ha alcun futuro». Non è banale che la fine del capitalismo per come lo abbiamo conosciuto finora venga annunciata dal ministro della seconda economia della zona euro, con alle spalle una carriera politica nella destra gollista e nell' immediato futuro qualche speranza di occupare la poltrona di direttore generale del Fondo monetario lasciata libera a Washington da Christine Lagarde.

Le Maire continua a spiegare la sua visione: «Un capitalismo che si preoccupa solo dei profitti a breve termine ha il destino segnato. È condannato a morire perché il Pianeta non riesce a sostenerlo, e perché è rifiutato da un numero crescente di nostri concittadini in Francia, negli altri Paesi europei, e negli Stati Uniti. I cittadini chiedono una nuova forma di capitalismo. E nel XXI secolo noi politici non siamo più in grado di farlo da soli, non possiamo più cambiare il mondo. Voi, grandi aziende, avete un ruolo chiave da giocare».

Il B7 è dedicato quest' anno alla «crescita economica sostenibile e inclusiva e a una governance per il XXI secolo», così come i Rencontres économiques di Aix nel weekend hanno come tema «il recupero della fiducia», e il G7 di Biarritz a fine agosto, sotto la presidenza francese, avrà come fulcro la lotta contro le diseguaglianze. Temi talvolta decisi prima della crisi dei gilet gialli, ma la rivolta sembra pesare sull' atteggiamento delle classi dirigenti.

Le Maire elenca le caratteristiche del nuovo capitalismo: più responsabile dal punto di vista ambientale, «il successo dei verdi alle elezioni europee soprattutto in Germania e Francia ci dimostra che questo vogliono i nostri concittadini». Più giusto, «il capo di un' azienda non può più guadagnare 250 volte più del salario medio dei suoi dipendenti», e più attento alla parità tra uomo e donna. «Nelle prossime settimane avremo una nuova commissione europea e una presidenza francese molto determinata: si apre una finestra di opportunità per costruire il nuovo mondo». Messaggio raccolto da imprenditori e sindacalisti, che con una inedita dichiarazione comune B7-L7 si impegnano a «rilanciare il multilateralismo» e il «dialogo sociale».

Molti dubbi che l' amministrazione Trump segua questa linea, ma anche per questo Le Maire e gli altri partecipanti sottolineano l' importanza crescente delle grandi aziende, capaci quando è il caso di decidere in autonomia rispetto ai governi.