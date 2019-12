MAKE CHRISTMAS GREAT AGAIN – INCONTRI CON PERSONAGGI AMBIGUI DELL’ESTREMA DESTRA EVANGELICA E TWEET-STORM CONTRO NANCY PELOSI "LA MATTA": IL NATALE DI DONALD TRUMP NEL SUO MEGA RESORT DI MAR-A-LAGO – PURE WALL STREET FESTEGGIA ALLA GRANDE: IN TRE ANNI DI PRESIDENZA DEL PUZZONE LE 500 MAGGIORI AZIENDE QUOTATE HANNO BATTUTO OGNI RECORD IN BORSA… – VIDEO

<iframe allowfullscreen frameborder="0" width="698" height="573" scrolling="no" id="molvideoplayer" title="MailOnline Embed Player" src="https://www.dailymail.co.uk/embed/video/2076456.html"></iframe>

I tre anni di Trump sono stati un periodo d'oro per Wall Street

M. Basile E R. Lofano per www.agi.it

messaggio di natale di donald e melania tump

L'ultimo di una lunga serie di record è quello del Nasdaq, che giovedì ha superato la soglia dei 9.000 punti per la prima volta. In tre anni di presidenza Trump sono stati un periodo d'oro per Wall Street, con le 500 maggiori aziende quotate in Borsa che hanno prodotto utili azionari per 17 mila miliardi, più di quanto sia mai avvenuto in passato.

cena di natale al resort di donald trump 1 WALL STREET 2

L'indice S&P500 ha guadagnato, solo nel 2019, oltre il 28 per cento, ben sopra la media del 12,8 per cento registrato nel terzo anno di mandato dei tre precedenti presidenti degli Stati Uniti. Il mercato ha restituito agli azionisti più del 50 per cento degli investimenti, cioè più del doppio del 23 per cento di media registrato nelle ultime tre presidenze. I dati sono stati forniti da Bespoke Investment Group, che misura dal 1928 l'andamento dei 500 titoli più importanti.

donald e melania trump

Nonostante la volatilità legata alla guerra dei dazi tra Usa e Cina, il 2019 è stato il più ricco di sempre: l'indice S&P500 ha superato per la prima volta in assoluto quota 3,200. A favore hanno giocato sia la super riduzione fiscale decisa da Trump nel 2017 a favore delle aziende, che ha portato all'acquisto di titoli con il denaro rimasto nelle loro casse, sia le notizie sull'occupazione: il tasso di disoccupazione è sceso al 3,5 per cento, il più basso negli ultimi cinquant'anni. Secondo Cnbc, in base all'andamento dei dati, il quarto anno della presidenza Trump, quello che porterà alle elezioni del 2020, sarà ancora positivo.

donald trump con le truppe americane

A galvanizzare la Borsa Usa nell'ultima seduta è stato proprio l'ottimismo sull'accordo commerciale tra Usa e Cina, oltre ai solidi dati macro e il boom delle vendite natalizie on line che ha messo le ali ad Amazon. Le azioni del colosso dell'e-commerce sono schizzate del 2,5% dopo il report di Mastercard sugli acquisti web che sono andati nettamente meglio del previsto.

donald trump e alex ovechkin

Pechino ha confermato di essere pronta a firmare con Washington un accordo commerciale preliminare e il presidente Donald Trump ha indicato che l'intesa sarà formalizzata durante una cerimonia, pur senza precisare data e luogo. Tra i migliori titoli del 2019 sul circuito Nasdaq ci soni le azioni Apple, salite dell'83% nel corso dell'anno, e quelle Microsoft, avanzate del 56%.

donald trump jr con la fidanzata kimberly guilfoyle

IL NATALE IN TRINCEA DI TRUMP

Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

A tavola con amici e alleati fidati alla vigilia e poi l' America inondata, anche nel giorno della festa, di tweet pieni di rancore nei confronti di Nancy Pelosi e dei democratici che hanno votato l' impeachment: Natale al sole della Florida, ma in realtà in trincea, per Donald Trump.

Alla vigilia il presidente ha incontrato o pranzato in vari eventi con due preziosi alleati: il conduttore radiofonico di estrema destra Rush Limbaugh e Jerry Falwell Jr, figlio dell' omonimo, celebre pastore evangelico scomparso 12 anni fa: è il presidente della Liberty University, un' accademia evangelica privata ed è un grande fan di Trump fin da quando, prima delle elezioni del 2016, lo paragonò a Winston Churchill.

cena di natale al resort di donald trump

Poi Trump ha ricevuto l' ex Seal della Marina condannato dal Pentagono per aver diffuso suo foto con un terrorista minorenne da lui ucciso, che il presidente ha deciso di riabilitare contro il parere dei militari.

babbo natale al comizio di trump in michigan

Durante il banchetto della notte di Natale, nel suo resort di Mar-a-Lago, il presidente ha poi incontrato il costituzionalista e avvocato dei diritti civili Alan Dershowitz che molti, alla Casa Bianca, danno in procinto di entrare nella squadra di legali responsabili della difesa del presidente nel processo per l' impeachment che inizierà a gennaio davanti al Senato riunito per l' occasione.

DONALD TRUMP, NANCY PELOSI E L'IMPEACHMENT

O, meglio, che dovrebbe iniziare, visto che la Pelosi, a più di una settimana dal voto della Camera, non ha ancora trasferito la relativa documentazione al Senato. E non intende farlo fino a quanto il leader repubblicano del Senato, Mitch McConnell, non si impegnerà a far apparire nell' aula del processo anche alcuni testimoni, come chiesto dai democratici.

ALAN DERSHOWITZ

Un' impasse che innervosisce ulteriormente un già furioso Trump: archiviata la cena della vigilia e la cerimonia religiosa per la quale ha scelto, al posto del consueto tempio episcopale nel quale nel 2005 sposò Melania, la chiesa del Southern Baptist di West Palm Beach, Trump ha dedicato anche la giornata di Natale alla sua attività preferita: lanciare raffiche di tweet, prendendosela al mattino con «crazy Nancy», Nancy la matta, attaccata non solo per l' impeachment, ma anche per i problemi di criminalità e aumento degli homeless della sua città d' orgine, San Francisco. E tornando, poi, all' offensiva nel pomeriggio vantando i suoi successi economici anche in chiave festiva: «Vendite natalizie al dettaglio aumentare del 3,4 per cento. È un record: congratulazioni America!».

WALL STREET 1

L' attenzione mostrata per l' influente chiesa battista, poi, viene spiegata da qualcuno con la volontà di neutralizzare l' attacco di Christianity Today , un' influente rivista battista, che si è espressa a favore della sua rimozione dalla Casa Bianca: altri tweet di Trump contro il giornale, accusato di tifare per comunisti «senza Dio», i democratici Sanders e Warren, «mentre io - rivendica il leader conservatore - ho fatto più di qualunque altro presidente per i battisti e per la religione».

l'albero di natale della casa bianca Wall Street NANCY PELOSI IN PIEDI DAVANTI A TRUMP alan dershowitz 4 DONALD TRUMP NANCY PELOSI IL SELFIE DI NATALE DI MELANIA TRUMP