22 nov 2022 08:32

MAL COMUNE, NESSUN GAUDIO – IL CONSIGLIO DEI MINISTRI HA SCIOLTO PER MAFIA I CONSIGLI COMUNALI DI ANZIO, IN PROVINCIA DI ROMA, E COSOLETO (REGGIO CALABRIA). AFFIDATO A UNA COMMISSIONE STRAORDINARIA PER DICIOTTO MESI ANCHE IL MUNICIPIO DI NETTUNO, IL CUI CONSIGLIO COMUNALE ERA STATO GIÀ SCIOLTO A GIUGNO…