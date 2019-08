MAL MEDITERRANEO – SALVINI TIRA DRITTO DOPO LA DECISIONE DEL TAR DEL LAZIO (E LA LETTERA-VENDETTA DI CONTE) SU OPEN ARMS: “DOMANI FIRMERÒ IL MIO NO. NON SARÒ COMPLICE DEI TRAFFICANTI. RENZI E GRILLO COPPIA CONTRO NATURA, VOGLIONO RIAPRIRE I PORTI ITALIANI” – LA TRENTA ATTIVA NAVI MILITARI PER IL TRASBORDO DEI MINORI E IL VIMINALE FA RICORSO AL CONSIGLIO DI STATO. LA ONG SI È TRATTENUTA IN ACQUE SAR LIBICHE E MALTESI E POI… – VIDEO

SALVINI: 'CONTE MI HA SCRITTO PER FAR SBARCARE I MIGRANTI DELLA OPEN ARMS'

“CONTE MI HA SCRITTO PER FAR SBARCARE I MIGRANTI DI OPEN ARMS” – PRONTI, VIA: DOPO CHE SALVINI HA ROTTO IL PATTO DI GOVERNO ARRIVA LA PRIMA VENDETTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. IL MINISTRO DELL’INTERNO: “GLI RISPONDERÒ GARBATAMENTE, NON SI CAPISCE PERCHÉ DEBBANO SBARCARE IN ITALIA”

Trenta invia due navi per monitorare situazione minori

(LaPresse) - Sono due navi della Marina Militare che stanno monitorando e scortando a distanza verso le acque territoriali italiane la Open Arms. La nave della Ong naviga in direzione di Lampedus, dopo il via libera del Tar. Lo si apprende da fonti della Difesa. Già da ieri sera il ministro Elisabetta Trenta sta seguendo la vicenda e ha preso contatti con il Tribunale dei minori di Palermo ed essersi accertata delle condizioni dei 32 minori a bordo. Trenta ha dato mandato al capo di stato maggiore maggiore dalla Difesa Vecciarelli di far avvicinare le due navi della Marina in modo da essere pronti ad un eventuale trasferimento

MIGRANTI, SALVINI: RENZI E GRILLO COPPIA CONTRO NATURA, VOGLIONO APRIRE PORTI

(LaPresse) - "Staremo attenti nei prossimi giorni perchè non si crei a Roma una coppia contro natura tra Renzi e Grillo per riaprire i porti italiani cercheremo di opporci con ogni energia che abbiamo in corpo". Così Matteo Salvini, leader della Lega in un comizio a Recco in merito allo sbarco di Open Arms a Lampedusa

MIGRANTI, SALVINI: DOMANI FIRMERÒ NO, NON SARÒ COMPLICE TRAFFICANTI

(LaPresse) - "Pensate in che paese siamo, si vuole dare il permesso a una nave straniera di sbarcare. Domani io firmerò il mio no, perché io complice di trafficanti di esseri umani non ci sto". Così Matteo Salvini, leader della Lega in un comizio a Recco in merito allo sbarco di Open Arms a Lampedusa. "Io non mi arrendo e resisto a questa vergogna" aggiunge.

OPEN ARMS, SALVINI PRONTO A FIRMARE NO INGRESSO: HA OBIETTIVO POLITICO

(LaPresse) - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è pronto a firmare un nuovo provvedimento di divieto ingresso nelle acque territoriali italiane: la motivazione è che ai fatti citati nel provvedimento sub judice se ne sono aggiunti altri. E' quanto si apprende da fonti del Viminale. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l’obiettivo politico di portarle in Italia.

IL TAR APRE LE ACQUE ITALIANE. SALVINI: "BLOCCHERÒ LO SBARCO"

Angelo Scarano per www.ilgiornale.it

Ancora una volta le toghe disinnescano il decreto Sicurezza bis. Questa volta è il Tar del Lazio che con una decisione a sorpresa sospende il decreto fortemente voluto da Salvini e di fatto rimuove il divieto di ingresso nelle acque italiane per Open Arms.

Di fatto l'ong aveva presentato d'urgenza un esposto al Tribunale amministrativo. E dopo meno di 24 oree è arrivato il verdetto. Il divieto di ingresso nelle nostre acque era stato firmato dallo stesso Salvini, dal ministro alle Infrastrutture e Trasporti, Toninelli e dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta. Di fatto dunque la nave adesso potrebbe avvicinarsi al porto di Lampedusa per poi chiedere lo sbarco dei 150 migranti a bordo.

Proprio in queste ore sul fronte degli sbarchi si è consumato l'enneimo scontro tra il titolare del Viminale e il premier Giuseppe Conte. Salvini ha infatti rivelato che il premier gli avrebbe scritto proprio per risolvere l'emergenza della Open Arms: "Conte mi ha scritto per lo sbarco di alcune centinaia di immigrati a bordo di una nave di una ong che però è straniera, è in acque straniere e gli risponderò garbatamente che non si capisce perchè debbano sbarcare in italia".

Ora però il verdetto del Tar potrebbe cambiare le carte in tavola. Qualche ora fa il fondatore dell'ong spagnola aveva chiesto lo sbarco immediato preoccupato della crescente tensione a bordo. Oscar Camps ha infatti sottolineato il rischio della "deflagrazione di episodi di violenza sulla nave e di risse tra gli stessi migranti". "Il quadro è destinato a deflagrare in una esplosione di violenza" e ciò, ha aggiunto Camps, "trasformerebbe il tutto in una tragedia". E di fatto in questo quadro non va sottolineato nemmeno un altro aspetto: la Open Arms non è l'unica nave che sta facendo rotta verso l'Italia. Anche la Ocean Viking, l'ammiraglia delle Ong, dopo aver rifiutato lo sbarco a Tripoli ha fatto rotta in direzione di Italia e Malta chiedendo un porto di sbarco. Anche per la Ocena Viking (che batte bandiera norvegese) è scattato il divieto di ingresso nelle nostre acque. Interverrà ancora una volta il Tar per sabotare il dl Salvini? Intanto il vicepremier ha fatto sapere che bloccherà lo sbarco dei migranti: "Pensate in che paese siamo, si vuole dare il permesso a una nave straniera di sbarcare. Domani io firmerò il mio no, perché io complice di trafficanti di esseri umani non ci sto. Io non mi arrendo e resisto a questa vergogna".

Il Viminale inoltre proporrà ricorso urgente al Consiglio di Stato. E a quanto si apprende da fotni del Ministero degli Interni, sarebbe già pronta la firma di un nuovo provvedimento di divieto ingresso nelle acque territoriali italiane. La motivazione, spiegano sempre fonti del Viminale, è che ai fatti citati nel provvedimento sub judice se ne sono aggiunti altri. Per giorni, Open Arms si è infatti trattenuta in acque sar libiche e maltesi, ha anticipato altre operazioni di soccorso e ha fatto sistematica raccolta di persone con l'obiettivo politico di portarle in Italia.

