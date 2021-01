I MAL DI PANCIA DELLA FRANCIA - PARIGI DEVE FARE I CONTI CON L'AUMENTO DEI CONTAGI E LA DEPRESSIONE COLLETTIVA - C'È ARIA DI DISOBBEDIENZA CIVILE: LE MISURE DI CONTENIMENTO SONO PASSATE AD AVERE UN CONSENSO DELL'85% A MARZO AL 40% DI OGGI - MACRON DEVE RISPOLVERARE "L'UNITÀ NAZIONALE" PER SCONGIURARE QUESTA PERICOLOSA "STANCHEZZA DEMOCRATICA"...

La Francia vede nero. Non è l'unica. Mentre il 2021 doveva essere l'anno del vaccino Covid-19, è diventato l'anno del vaccino e delle sue varianti, il che cambia radicalmente la percezione della situazione.

Alla fine del 2020, alla fine di mesi lunghi e difficili, l'apertura della stagione di vaccinazione ha suggerito che la parte principale del calvario era alle spalle, che la fine dell'epidemia avrebbe certamente richiesto del tempo ma che la fine del tunnel era in vista perché i vaccini erano lì, miracolosamente trovati in meno di un anno, al termine di una cooperazione internazionale senza precedenti. Siamo rimasti delusi.

Il virus sta mutando, la sua velocità di circolazione sta aumentando e può anche essere pericoloso. Lungi dall'essere contenuta, l'epidemia continua a imporre il suo ritmo. Per fermarlo, sarebbe necessario vaccinare rapidamente e massicciamente, ma le dosi arrivano in un flusso limitato nel tempo, perché le capacità di produzione del mondo sono insufficienti. Il genio umano viene ancora una volta ostacolato, così che la prova definitiva dell'uscita dall'epidemia non è la linea retta annunciata ma un percorso sinuoso e oscuro.

Nessuno può prevedere quando usciremo da qui, o in quali condizioni. L'orizzonte si limita al giorno successivo, scandito dal cupo conteggio di morti, contagi e ricoveri. È questa mancanza di prospettiva che spiega in gran parte lo stato di malinconia in cui è immerso il paese.

Quando la visibilità è nulla, il peso delle difficoltà è raddoppiato. La Francia deplora più di 74.000 morti a causa del Covid-19; interi settori dell'economia legati all'arte di vivere, ristoranti, bar, spettacoli, impianti di sci, sono fermi; i giovani dicono che gli è stata rubata la gioventù, i vecchi temono di morire prima di aver avuto il tempo di ritrovare il gusto della vita normale. È in questo contesto che il Presidente della Repubblica deve decidere la data e la portata di un riconfinamento che la professione medica considera ormai inevitabile.

Rischio di disobbedienza civile

Le sue esitazioni sono comprensibili: non si impone con uno schiocco di dita a un paese sull'orlo del burn-out uno scenario che sembra riportarlo indietro di un anno. Il governo ha in mano dei sondaggi d'opinione che mostrano che il tasso di adesione al contenimento è sceso dall'85% di marzo al 40% di oggi.

Anche le opinioni contrarie tendono a indurirsi: alcuni non capiscono che l'esecutivo non abbia già riconfermato, altri avvertono che non tollereranno ulteriori privazioni della libertà. C'è un rischio di disobbedienza civile, che è imperativo scongiurare per evitare altre tragedie.

La prima condizione è rinunciare alle piccole frasi che mettono inutilmente benzina sul fuoco. Quando il presidente della Repubblica, irritato dalla pioggia di critiche che sta ricevendo, descrive la Francia come una "nazione di 66 milioni di procuratori", dà l'impressione di essere impermeabile alla sofferenza che ha vissuto.

Quando l'opposizione spara sulla politica dei vaccini del governo, sapendo che l'offerta è a livello europeo, contribuisce inutilmente al disordine attuale senza beneficiarne.

Negli ultimi giorni, tuttavia, due parole sono miracolosamente riemerse: "unità nazionale". Come se tutti sentissero che qualcosa di serio, qualcosa di decisivo stava per entrare in gioco in questa fase finale: la capacità di una democrazia di superare la prova.