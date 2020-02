MALAFEDE SU BONAFEDE - COME DAGO-ANTICIPATO, SE SARÀ CHIESTO IL VOTO DI FIDUCIA SULLA PRESCRIZIONE, “ITALIA VIVA” È PRONTA A PRESENTARE UNA MOZIONE INDIVIDUALE CONTRO IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA - RENZI: “DICONO CHE MI FERMO PER ASPETTARE LE NOMINE, NON MI CONOSCONO”. IL GRUPPO DI "ITALIA VIVA" HA RITIRATO TUTTI GLI EMENDAMENTI AL MILLEPROROGHE TRANNE IL "LODO ANNIBALI" - IL GOVERNO RISCHIA O È SEMPRE IL SOLITO BLUFF DI MATTEUCCIO PER ATTIRARE L'ATTENZIONE?

FLASH! IN CASO DI FIDUCIA SULLA PRESCRIZIONE, I RENZIANI NON FARANNO CADERE IL GOVERNO. MA UN MINUTO DOPO IL VOTO PROPORRANNO UNA MOZIONE DI SFIDUCIA CONTRO IL SOLO MINISTRO BONAFEDE

MILLEPROROGHE, IV NON RITIRA 'LODO ANNIBALI' SU PRESCRIZIONE

(LaPresse) - Il gruppo di Italia Viva ha deciso di ritirare tutti gli emendamenti su cui erano stati espressi pareri negativi da governo e relatori, ad eccezione di quelli relativi all'articolo 8, che contiene il cosiddetto 'lodo Annibali' sulla prescrizione, e all'articolo 35, in cui sono contenute sulle concessioni autostradali.

PRESCRIZIONE, IV: SE FIDUCIA A MILLEPROROGHE, SFIDUCIA A BONAFEDE

(LaPresse) - Dopo che per tre giorni gli spin del Pd avevano spiegato che Renzi era nell’angolo, oggi emerge la verità: quel che resta della maggioranza non ha ancora deciso che cosa fare sul Lodo Annibali. E Italia Viva non indietreggia. Pertanto, se ci sarà la richiesta di un voto di fiducia sul Governo, Italia Viva rilancerà sulla mozione di sfiducia a Bonafede. È quanto si apprende da fonti di Italia Viva.

La mozione verrà presentata al Senato dove Renzi è convinto di portare tutti i voti di Iv, tutti quelli delle opposizioni (difficile ipotizzare il soccorso azzurro proprio sulla giustizia) e qualcuno anche del Pd. A quel punto il ministro Bonafede sarebbe costretto a dimettersi. “Noi non molliamo nemmeno di un centimetro - spiega Renzi ai suoi che riunisce stasera a Palazzo Giustiniani -. Dicono che io mi fermo per aspettare le nomine. Si vede che non mi conoscono”.

PRESCRIZIONE, GIACHETTI: MOZIONE SFIDUCIA A BONAFEDE SE SI VUOLE CONTINUARE CON QUESTA FORZATURA

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“Noi andremo fino in fondo contro il blocco della prescrizione, contro questa riforma che riteniamo liberticida. Se siamo anche disposti a far cadere il governo? Stasera avremo la riunione dei gruppi, dovremo decidere cosa fare. Quello che posso dire è che se loro, ed in particolare Bonafede, vogliono continuare con una forzatura di questo tipo certamente, al di là di quello che succederà col governo, il ministro Bonafede si troverà una bella mozione di sfiducia, questo è pacifico”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva.

PRESCRIZIONE, ANNIBALI (IV): NON RITIRO MIO EMENDAMENTO, NON VOTO LODO CONTE BIS

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

“Non ritiro il mio emendamento, siamo in attesa di vedere le determinazioni della maggioranza, vedremo loro che modalità scelgono. Io però voto il mio lodo e non il Lodo Conte Bis...” Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Lucia Annibali, deputata di Italia Viva. Le piace la definizione 'Lodo Annibali'? Si, è divertente. In mezzo a tutti questi lodi..."