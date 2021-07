MALAN DI STAGIONE – IL SENATORE E VICECAPOGRUPPO DI “FORZA ITALIA” LUCIO MALAN LASCIA IL SUO PARTITO E ADERISCE A “FRATELLI D’ITALIA”: "NON MI SENTO PIÙ DI SOSTENERE CON IL MIO VOTO QUESTO GOVERNO" – GIORGIA MELONI: “LA SUA ADESIONE DIMOSTRA CHE SIAMO IN GRADO DI ATTRARRE CLASSE DIRIGENTE"

lucio malan

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Il senatore di Forza Italia, Lucio Malan lascia il suo partito e aderisce a Fratelli d'Italia. Attualmente al Senato ha il ruolo di vicepresidente vicario del gruppo. L'ha annunciato la presidente di FdI, Giorgia Meloni "con grande orgoglio" in una conferenza stampa a Roma. Malan ha aderito a FI nel 1996, è al Senato nel 2001. Nel 2013 è stato eletto senatore questore con il Popolo delle libertà.

FdI: Meloni, adesione Malan segno che siamo attrattivi

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Sono molto fiera della sua esperienza, serietà e compatibilità con le battaglie di Fratelli d'Italia". Così la presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni parlando dell'adesione di Lucio Malan nel partito, che siede accanto a lei in una conferenza stampa a Roma. La sua adesione "dimostra che siamo in grado di attrarre classe dirigente" ed è un esempio dei parlamentari che "vedono in noi il loro naturale approdo", ha aggiunto.

FdI: Malan, non mi sento più di sostenere governo

(ANSA) - ROMA, 19 LUG - "Non mi sento di sostenere più col mio voto questo governo". Così il senatore Lucio Malan che ha lasciato Forza Italia per aderire a Fratelli d'Italia, spiegando la sua scelta nella conferenza stampa di FdI in corso a Roma "Di recente ho dato voto di dissenso o non voto ma c'è troppo poco cambiamento rispetto al governo Conte 2 su una serie di temi, ad esempio la questione dell'assegno per i figli".

giorgia meloni giorgia meloni festeggia la vittoria dell'italia 2 selfie di giorgia meloni SELFIE DI MATTEO SALVINI E GIORGIA MELONI Lucio Malan