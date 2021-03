24 mar 2021 10:20

I MALANNI A OROLOGERIA DEL CAV - CI RISIAMO, BERLUSCONI NON STA BENE: SECONDO IL SUO AVVOCATO CECCONI "È IN OSPEDALE DA LUNEDÌ MATTINA". GUARDA CASO PROPRIO ORA CHE C'È IL PROCESSO RUBY TER, DOVE IL BANANA È IMPUTATO PER CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI CON 28 PERSONE, TRA CUI LE FAMIGERATE "OLGETTINE" - IL LEGALE COMUNQUE NON HA PRESENTATO NESSUNA RICHIESTA DI RINVIO PER LEGITTIMO IMPEDIMENTO...