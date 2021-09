15 set 2021 19:20

DI MALE IN CASALEGGIO - BASTONATA DAL COVID E ORFANA DEL GOVERNO CONTE, LA CASALEGGIO ASSOCIATI HA VISSUTO UN PERIODO DEVASTANTE PER I CONTI, APPESANTITI DA 320 MILA EURO DI ROSSO - LA SOCIETÀ DEVE ATTINGERE ALLE RISERVE PER RIPIANARE LE PERDITE: A PICCO IL FATTURATO CHE È SCESO DI QUASI IL 25% A QUOTA 1,7 MILIONI, NEL FRATTEMPO I COSTI SONO LIEVITATI DA 2,08 A 2,17 MILIONI - SONO LONTANI I TEMPI DELLA VITTORIA ELETTORALE DEI GRILLINI...