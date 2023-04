1 apr 2023 11:30

MALEDETTI TOSCANI (OLIVIERO) – LA PROVOCAZIONE DEL FOTOGRAFO: “DOVREMMO PRENDERE LE NAVI DI COSTA CROCIERE PER RACCOGLIERE TUTTI I MIGRANTI E PORTARLI IN EUROPA, MA PRIMA FACCIAMO SALIRE I NOSTRI GOVERNANTI E LASCIAMOLI LÌ IN AFRICA” – E CRUCIANI A “LA ZANZARA” LO INFILZA: “È UN IMBECILLE” - VIDEO!