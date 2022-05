9 mag 2022 16:54

DI MALENA IN PEGGIO - GRAN RITORNO DELLA PORNOSTAR IN TV, INTERVISTATA DA UN GILETTI CON GLI OCCHI A CUORICINO A "NON È L'ARENA": "SAREI CURIOSA DI VEDERE COM'È LUIGI DI MAIO SUL SET. IMMAGINO UNA CARRIERA DIVERSA PER LUI. DA QUANDO FACCIO L'ATTRICE HARD LA POLITICA MI EVITA. MA ALL'ULTIMA ASSEMBLEA DEL PD TUTTI MI CHIEDEVANO LE FOTO DI NASCOSTO. DANDOLO PARLA DI UNA BELLISSIMA ONOREVOLE 5 STELLE MOLTO FORMOSA CHE HA UNA PASSIONE SEGRETA PER ME? NON VUOLE DIRMELO, NON SO CHI SIA…" - VIDEO