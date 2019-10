DI MALTA IN PEGGIO - IL GOVERNO FRANCESE HA INVITATO SANDRO GOZI A FORNIRE “PROVE E SPIEGAZIONI” SUL SUO PRESUNTO INCARICO CON IL GOVERNO MALTESE - L’EX SOTTOSEGRETARIO RENZIANO, TROMBATO ALLE EUROPEE, È DIVENTATO CONSULENTE DI EDOUARD PHILIPPE, MA NEL FRATTEMPO LAVOREREBBE ANCHE PER LA VALLETTA E...

LO SCOOP DI THE TIMES OF MALTA SU SANDRO GOZI

A PARIGI HANNO SCOPERTO CHE L’EX SOTTOSEGRETARIO RENZIANO, OGGI CONSIGLIERE PER L’EUROPA DEL PRIMO MINISTRO EDOUARDE PHILLIPPE, LAVORA PURE PER IL GOVERNO DI MALTA

SANDRO GOZI

RENZI MACRON GOZI

SANDRO GOZI EMMANUEL MACRON

PARIGI: «GOZI DIMOSTRI DI NON LAVORARE PER MALTA»

Dal “Corriere della sera”

Sandro Gozi - ex sottosegretario con Renzi e Gentiloni e ora con un ruolo di consigliere nel governo francese - è stato invitato dal gabinetto del primo ministro di Parigi, Edourd Philippe, a fornire «prove e spiegazioni» su un presunto incarico da lui assunto per il governo maltese. Dell' ipotesi di un «doppio incarico» ne aveva dato notizia un articolo pubblicato sul sito di Le Monde e dal quotidiano maltese Times of Malta .

JOSEPH MUSCAT

I due giornali avevano riportato le parole del portavoce del premier maltese Joseph Muscat, secondo il quale Gozi è «consulente per La Valletta su temi prioritari». Gozi nel luglio scorso è stato nominato dal premier francese consigliere per l' attuazione delle nuove istituzioni europee e per le relazioni con il Parlamento. L' ex sottosegretario italiano ha detto di aver svolto in via «esclusiva» il suo incarico per il governo di Parigi che, ieri, lo ha invitato a fornire le «prove».

