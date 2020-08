CASSESE SCASSA CONTE E LE TOGHE – “I DPCM SONO STATI TROPPI E TROPPO CONTRADDITTORI. IL GOVERNO HA TRATTATO LA PANDEMIA CON STRUMENTI INAPPROPRIATI” – "IL CASO PALAMARA? LA MAGISTRATURA NON VUOLE FAR PULIZIA DENTRO SE STESSA. LE PROCURE HANNO UN POTERE ENORME E GLI ALTRI GIUDICI NON SI OPPONGONO. MANCA LA FORZA MORALE E CULTURALE PER RIMEDIARE A QUESTA SITUAZIONE E LA RIFORMA DEL CSM NON SERVIRÀ A NULLA" - "IL PROCESSO A SALVINI? SE UN MINISTRO DELL’INTERNO SEGUE UN ORIENTAMENTO NON PUÒ CHE ESSERE GOVERNATIVO…”