ZAIA VS SALVINI NO VAX – IL GOVERNATORE DEL VENETO COMMENTA COSÌ LA NOTIZIA DEL RICOVERO IN TERAPIA INTENSIVA DI UN 21ENNE CHE HA PRESO IL COVID IN VACANZA A BARCELLONA: “HO L’OBBLIGO MORALE DI DIRE LE COSE COME STANNO. TUTTI I RICOVERATI DELLE ULTIME ORE SONO NON VACCINATI. QUESTA È LA REALTÀ”. CHE NE PENSA IL “CAPITONE”, CHE CONTINUA A FLIRTARE CON CHI SI OPPONE ALL’INOCULAZIONE?