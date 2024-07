kamala harris joe biden

BOOM DONAZIONE PER I DEMOCRATICI, RACCOLTI 46,7 MILIONI

(ANSA) - Boom di donazioni per i democratici: da quando Kamala Harris ha lanciato la sua campagna sono stati raccolti fra i piccoli donatori 46,7 milioni di dollari.

'OBAMA VUOLE ESSERE IMPARZIALE, NESSUN CANDIDATO ALTERNATIVO'

(ANSA) - Barack Obama si è posizionato come un anziano statistica imparziale al di sopra delle macchinazioni di partito. E per questo non va letto troppo nel suo mancato appoggio a Kamala Harris.

bill e hillary clinton cena di gala alla casa bianca

Lo affermano fonti vicini all'ex presidente con il New York Times, secondo le quali Obama non aveva in mente un candidato alternativo quando ha deciso di non appoggiare subito Harris. L'ex presidente inoltre è stato neutrale anche nelle primarie democratiche del 2020. Obama ha poi voluto dedicare la giornata a Joe Biden, un uomo profondamente orgoglioso che non gli ha mai del tutto perdonato di aver appoggiato rapidamente Hillary Clinton nel 2016 e gli ha consigliato di non candidarsi nel 2020.

OBAMA PER LE PRIMARIE, I CLINTON DANNO L'ENDORSEMENT A HARRIS

joe biden michelle e barack obama

(ANSA) - L'ex presidente Barack Obama si è detto a favore di un processo aperto per primarie democratiche alla convention dem del mese prossimo, senza fare il nome di Kamala Harris. Meno di un'ora prima invece i Clinton avevano dato il loro endorsement alla vicepresidente per la nomination alla Casa Bianca.

"Ho una straordinaria fiducia che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo dal quale emergerà un candidato eccezionale", ha detto Obama in una nota, senza menzionare Harris. "Credo che la visione di Joe Biden di un'America generosa, prospera e unita che offra opportunità a tutti sarà pienamente visibile alla Convention Democratica di agosto". "Ora è il momento di sostenere Kamala Harris e lottare con tutto ciò che abbiamo per eleggerla", hanno invece dichiarato Bill e Hillary Clinton.

rinco meme by emiliano carli il giornalone la stampa

KAMALA HARRIS INCASSA IL SOSTEGNO DELL'ALLEATO DI NANCY PELOSI

(ANSA) - Adams Schiff, il deputato democratico alleato di Nancy Pelosi, appoggia Kamala Harris. "Sono contento di sostenerla. Ha la leadership e la tenacia che serve per battere Donald Trump. La posta in gioco è alta e dobbiamo concentrare le nostre energie per eleggere Kamala Harris e battere Donald Trump", ha detto Schiff.

OBAMA, 'ACQUE INESPLORATE, MA FIDUCIA IN SCELTA CANDIDATO'

(ANSA) - "Nei giorni a venire navigheremo in acque inesplorate. Ma ho una straordinaria fiducia che i leader del nostro partito saranno in grado di creare un processo da cui emergerà un candidato eccezionale". Lo ha sottolineato Barack Obama in una nota diffusa dall'ufficio dell'ex presidente ed ex first lady Michelle.

joe biden e barack obama raccolta fondi a hollywood 2

"Credo che la visione di Joe Biden di un'America generosa, prospera e unita che offra opportunità a tutti sarà pienamente illustrata alla Convention Democratica di agosto. E mi aspetto che ognuno di noi sia pronto a portare avanti quel messaggio di speranza e progresso fino a novembre e oltre".

Per ora, prosegue la nota in cui non viene menzionata Kamala Harris e di conseguenza non viene espresso un esplicito sostegno alla sua nomination, "Michelle e io vogliamo solo esprimere il nostro amore e la nostra gratitudine a Joe e Jill per averci guidati in modo così abile e coraggioso durante questi tempi pericolosi , e per il loro impegno verso gli ideali di libertà e uguaglianza su cui è stato fondato questo Paese".

barack e michelle obama con jill e joe biden

OCASIO-CORTEZ APPOGGIA HARRIS, ORA UNIAMOCI E BATTIAMO TRUMP

(ANSA) - Alexandria Ocasio-Cortez, la deputata star dei democratici, appoggia Kamala Harris. "Sarà la nostra prossima presidente. Assicuro il mio sostegno per assicurare la sua vittoria", ha detto la pasionaria su X. "Ora più che mai è cruciale per il nostro partito e per il paese unirsi per battere Donald Trump e la minaccia che rappresenta alla democrazia", ha aggiunto.

HARRIS AI DONATORI, 'HO BISOGNO DI VOI IN QUESTA BATTAGLIA'

festa del 4 luglio alla casa bianca doug emhoff, kamala harris, jille e joe biden

(ANSA) - "Sono onorata di avere l'appoggio del presidente e la mia intenzione è guadagnarmi e vincere questa nomination. Questi non sono tempi normali e queste non saranno elezioni normali. Ma questa è la nostra America. E io ho bisogno di voi in questa battaglia". Lo afferma Kamala Harris in uno dei suoi primi messaggi di raccolta fondi.

GOVERNATORE DELLA CALIFORNIA GAVIN NEWSOM APPOGGIA KAMALA HARRIS

(ANSA) - Gavin Newsom appoggia Kamala Harris per la presidenza. "Con la democrazia e il nostro futuro in gioco, nessuno a meglio di Kamala Harris per guidare il nostro paese nella giusta direzione", afferma il governatore della California.

JOE BIDEN E L ATTENTATO A DONALD TRUMP - VIGNETTA BY ROLLI PER IL GIORNALONE - LA STAMPA.

DECISIVA LA FAIDA TRA I DEM OBAMA PER IL PASSO INDIETRO E IL SOSTEGNO DEI CLINTON

Estratto dell’articolo Valeria Robecco per “il Giornale”

Poco prima dello storico passo indietro di Joe Biden come candidato democratico nella corsa per la Casa Bianca, sulla sponda sinistra del Potomac era in corso un derby dei pesi massimi: Barack Obama e Nancy Pelosi contro Bill e Hillary Clinton.

Un derby incentrato proprio sul futuro politico dell’attuale comandante in capo, dove il 44esimo presidente americano e l’ex speaker della Camera si sarebbero uniti al coro di chi chiedeva che il presidente in carica si ritirasse dalle elezioni per avere più possibilità di battere Donald Trump.

hillary e bill clinton

Il primo per giorni avrebbe sostenuto in privato che il suo ex vice doveva seriamente considerare la fattibilità della sua candidatura, la seconda, invece, sarebbe stata addirittura colei che tesseva la tela per una sostituzione.

E quando l’ex speaker è intervenuta alla «Unity Dinner» (la «cena dell’unità»), un evento di raccolta fondi in North Carolina, non ha fatto cenno al futuro di Biden e alla sua candidatura, menzionando solo le sue politiche: «Siete pronti per un presidente democratico?», ha chiesto al pubblico tra gli applausi. Dall’altro lato della barricata, l’ex inquilino della Casa Bianca Bill Clinton e l’ex segretario di Stato Hillary Clinton hanno sostenuto la decisione iniziale di Biden di restare in corsa.

joe biden con kamala harris festa del 4 luglio

E anzi hanno incoraggiato privatamente i donatori nelle ultime settimane a non abbandonarlo e a continuare a sostenere finanziariamente la sua campagna. Stando a fonti della Cnn, i Clinton sono rimasti in contatto con la Casa Bianca offrendo il loro aiuto, oltre ad aver recentemente chiarito in conversazioni riservate che non importava ciò che gli altri dicevano o pensavano […]

[…] Peraltro, dietro la sua determinazione a rimanere in campo, come rivelato ad Axios da suoi attuali ad ex collaboratori, ci sarebbero stati il rammarico e il rancore «persistenti» proprio nei confronti di Obama, per averlo spinto a non correre nel 2016 per lasciare campo libero a Hillary Clinton.

i meme sul confronto tv tra biden e trump 9

Biden all’epoca ha imputato a Obama e al suo staff le pressioni a cui fu sottoposto affinché non scendesse in campo, ma in quella occasione la candidata democratica fu sconfitta da Trump mentre Biden era molto fiducioso del fatto di poter vincere, come poi accaduto nella successiva elezione.

«Barack ha già usato quel lasciapassare nel 2016 quando il suo team lo ha indotto a non candidarsi. Non puoi farlo più di una volta», aveva detto nei giorni scorsi ad Axios un collaboratore di Biden. […]

joe biden con kamala harris festa del 4 luglio

TWEET DI BIDEN SULLE ARMI D ASSALTO POCHE ORE PRIMA DELL ATTENTATO A TRUMP copertina the economist - elezioni americane 2024 bill e hillary clinton