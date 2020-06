MANCO UN SULTANO ARABO - VIDEO: OTTO AUTO E QUATTRO VAN BLINDATI PER LA VISITA DI DI MAIO IN SVIZZERA. I DEPUTATI TICINESI S'INCAZZANO: ''MA NON ERA QUELLO CHE DOVEVA TAGLIARE I COSTI DELLA POLITICA E ABOLIRE LE SCORTE?'' - DAL M5S PRECISANO CHE È STATO TUTTO DECISO DAL GOVERNO SVIZZERO E CHE DI MAIO SI È TAGLIATO LA SCORTA. AH, ALLORA SE SONO SOLDI PUBBLICI SVIZZERI CHI SE NE FREGA…

Ripreso ieri dal quotidiano online ComoZero e poi, oggi, dai giornali ticinesi, fa discutere il video con il corteo di auto blu che ieri ha accompagnato il ministro degli esteri Luigi Di Maio nella sua visita all'omologo svizzero, il consigliere federale Ignazio Cassis.

Il Corriere del Ticino titola "Di Maio bacchettato per le auto blu in Ticino" e ricostruisce la vicenda del video postato ieri mattina da Stefano Tonini, deputato della Lega dei Ticinesi in Gran Consiglio, il parlamento ticinese: nelle immagini si vedono una decina di veicoli tra auto blu, furgoni di scorta e auto della Polizia cantonale - scrive il Corriere del Ticino - all'altezza di Mendrisio.

Tonini, facendo riferimento a una frase programmatica di Di Maio, commenta così: «Il Ministro degli affari esteri italiano Luigi Di Maio è arrivato ora a Mendrisio (Svizzera). "Taglieremo quelli che sono i privilegi delle auto blu. Non c’è più scampo, adesso cominciamo a ristabilire un po' di equità sociale in questo Paese" (Cit. Luigi Di Maio)». E poi aggiunge, con una faccina che sorride chiaramente ironica: «Siete gelosi della vista che ho dal mio ufficio?».

Lo stesso Lorenzo Quadri, consigliere nazionale della Lega dei Ticinesi che ieri era già stato sarcastico sull'incontro tra i due ministri degli esteri, oggi ha commentato a proposito della colonna di auto blu: «Questione che fa un po' meno ridere: a quanto ammontano i costi dell'imponente dispositivo diplomatico e di sicurezza per l'accoglienza a Ligornetto di Giggino Di Maio? Chi li paga? Forse il solito sfigato contribuente?».

M5S, FAKE NEWS SU DI MAIO IN SVIZZERA, HA RIDOTTO LA SCORTA

(ANSA) - M5s smentisce come fake news in una nota pubblicata su Fb un articolo pubblicato dal quotidiano La Verità in prima pagina con il titolo 'Otto auto e quattro van blindati per la visita flop di Di Maio in Svizzera'. "Giusto per correttezza d'informazione, cosa che dovrebbe già fare un giornale ma che in questo caso viene meno per dare spazio a una becera propaganda - si legge nella nota - il ministro Di Maio si è tagliato la scorta.

In Svizzera non è stato speso un'euro in più dei soldi degli italiani perché il dispositivo di sicurezza oltre ad essere stato deciso dalle autorità svizzere è stato interamente predisposto e organizzato da loro. La Verità farebbe bene a occuparsi di notizie evitando di diffondere clamorose bufale".

