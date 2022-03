31 mar 2022 19:38

MANCO IN UCRAINA VOGLIONO IL POVERO RAZZI - ECCO PERCHÉ L'EX SENATORE SI È FERMATO AL CONFINE CON LA ROMANIA NELLA SUA MISSIONE UMANITARIA: "SONO NELLA LISTA NERA DI ZELENSKY" - HA IL DIVIETO DI ENTRARE NEL PAESE PER ESSERE ANDATO A CONTROLLARE LE VOTAZIONI REGIONALI: "NON MI IMPORTA SE MI VOGLIONO MALE, IO GLI VOGLIO BENE. PER QUESTO ABBIAMO TRASPORTATO TANTA ROBA DA MANGIARE" - SU TWITTER: "ZELENSKY RAZZI VOLEVA E RAZZI HA AVUTO" - VIDEO