19 gen 2022 19:05

MANGANELLO E BODYCAM - DA IERI VIA LIBERA A 700 VIDEOCAMERE DA APPLICARE SULLA SPALLE O SUL PETTO DI POLIZIOTTI E CARABINIERI, SUBITO UTILIZZABILI NELLE PROSSIME MANIFESTAZIONI - UFFICIALMENTE SERVIRANNO A "TUTELARE IL PERSONALE OPERANTE", MA ANCHE PER MONITORARE CHE NON CI SIA UN USO SPROPORZIONATO DELLA FORZA - LA REGISTRAZIONE DELLE IMMAGINI DOVRÀ ESSERE INTERROTTA "QUANDO VENGA MENO LA NECESSITÀ DI DOCUMENTARE GLI EVENTI" E IN CASO DI ERRORI I DATI DOVRANNO ESSERE SUBITO CANCELLATI...