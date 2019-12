IL MANIFESTO DELLE SARDINE SEMBRA INSIPIDO MA È UNA SCHIFEZZA ORWELLIANA CHE FAREBBE LECCARE I BAFFI A QUALUNQUE REGIME, E PER FORTUNA BARBARA SPINELLI LO FA A PEZZI - ''NON È UN PROGRAMMA ECONOMICO NÉ SOCIALE, PARLA SOLO DI COMUNICAZIONE E USO DEI SOCIAL NETWORK. ASPIRA A UN VASTO CONTROLLO/SOPPRESSIONE DEI MEDIA E DEI LORO CONTENUTI, SOPRATTUTTO ONLINE. TUTTO QUELLO CHE VIENE RITENUTO VIOLENTO (DA CHI? DA QUALE ISTANZA?) È PASSIBILE DI AZIONI CHE LIMITANO LA LIBERTÀ DI DIFFONDERE E RICEVERE INFORMAZIONI''

Barbara Spinelli per il “Fatto quotidiano”

Sabato a San Giovanni le Sardine hanno annunciato il loro programma, non economico né sociale, ma incentrato quasi interamente sulla comunicazione e sull' uso nonché controllo dei social network.

MATTIA SANTORI NEL PRESEPE

Essendomi occupata di questo tema nella scorsa legislatura europea, come relatore della risoluzione dell' aprile 2018 sul pluralismo e la libertà dei media nell' Unione europea, non posso fare a meno di esprimere disagio.

Ricordo che le principali obiezioni a una piena libertà dei media e a un più scrupoloso rispetto del diritto internazionale sono venute - durante i negoziati che ho condotto con i vari gruppi del Parlamento prima che la relazione venisse adottata - dal Partito popolare, dai Conservatori e da buona parte dei Socialisti e dei Liberali. Le obiezioni non mi hanno permesso, tra l' altro, di mantenere nella sua integralità il paragrafo sul reato di diffamazione, di cui chiedevo la depenalizzazione.

mattia santori a piazza san giovanni

Meglio dunque i silenzi e il vuoto di messaggio delle prime manifestazioni di piazza che la nuova Costituzione distopica "pretesa" dalle Sardine (ma da chi, fra le Sardine?) nei 6 punti indicati a San Giovanni. Eccoli elencati, in ordine di gravità.

Il numero 5 ("La violenza verbale venga equiparata a quella fisica") non resisterebbe al giudizio di nessuna Corte: internazionale (Onu), europea o nazionale. Da anni - e soprattutto dall' inizio delle guerre contro il terrorismo - le Corti discutono e sentenziano su quale violenza sia condannabile, nei media offline e online: i verdetti invariabilmente e puntigliosamente separano la violenza verbale da quella fisica, pur fissando alcuni paletti molto ben definiti alla violenza verbale (in sostanza: la violenza che prelude inequivocabilmente a IMMINENTI violenze fisiche). L' equiparazione è un temibile novum giuridico, da evitare a tutti i costi e in tutte le sedi.

mattia santori sardina in chief 1

Il reato di diffamazione, criticato da diverse Corti europee e internazionali che raccomandano di sostituirlo con l' imputazione di illecito amministrativo, viene rafforzato.

I numeri 3 e 4 promettono male, contaminati come sono, e forzatamente, dal numero 5 che introduce il novum giuridico sulla violenza. Il numero 3 pretende "trasparenza nell' uso che la politica fa dei social network".

Il numero 4 pretende che "il mondo dell' informazione traduca tutto questo nostro sforzo in messaggi fedeli ai fatti". Si profila l' aspirazione a un vasto controllo/soppressione dei media e dei loro contenuti, soprattutto online. Tutto quello che viene ritenuto violento (da chi? Da quale istanza?) è passibile di azioni che limitano la libertà di diffondere e ricevere informazioni.

nibras asfa sul palco delle sardine

Il numero 6 pretende l' abrogazione dei decreti Sicurezza. È l' unico punto veramente sensato, ma se la pretesa sulla violenza contenuta nel numero 5 (applicata in vari ambiti: media online e offline, manifestazioni pubbliche etc.) viene inserita nei decreti riscritti, è meglio forse tenersi quelli di Salvini.

Il numero 2 ("Chiunque ricopra la carica di ministro comunichi solamente nei canali istituzionali") blinda le oligarchie e non le obbliga, come invece queste dovrebbero, a comunicare tous azimuts, anziché solo nei canali istituzionali. La comunicazione limitata le protegge da ogni sorta di attacco esterno, rinchiudendole in un recinto separato.

SARDINE A PIAZZA SAN GIOVANNI

Il numero 1 recita: "Chi è stato eletto vada nelle sedi istituzionali a lavorare". È immaginabile che si faccia qui riferimento alle attività non istituzionali di Salvini ministro dell' Interno. Ma la pretesa viene generalizzata e ha un suono inquietante, soprattutto se legata al numero 2.

