MARA IN TEMPESTA – IL SENATO APPROVA L’ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PER CONTRASTARE L’ANTISEMITISMO PROMOSSA DA LILIANA SEGRE (CHE RICEVE 200 INSULTI AL GIORNO) MA FORZA ITALIA SI ASTIENE E SCATENA L’IRA DI MARA CARFAGNA: “STIAMO TRADENDO I NOSTRI VALORI E CAMBIANDO PELLE. QUANDO DICO CHE NELL’ALLEANZA DI CENTRO DESTRA ANDIAMO A RIMORCHIO…”

La mia @forza_italia, la mia casa, non si sarebbe mai astenuta in un voto sull'antisemitismo. Stiamo tradendo i nostri valori e cambiando pelle. Intendo questo quando dico che nell'alleanza di centro destra andiamo a rimorchio senza rivendicare nostra identità. — Mara Carfagna (@mara_carfagna) October 30, 2019

Con 151 voti a favore e 98 astenuti (Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia) l'aula di Palazzo Madama ha approvato la mozione di maggioranza a prima firma Liliana Segre, per l'istituzione di una Commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza e razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza. Il voto e' stato accolto con un lungo applauso da tutto l'emiciclo, che si e' rivolto verso la senatrice a vita Segre. La mozione prevede che la Commissione sia composta da 25 membri e abbia compiti di osservazione, studio e iniziativa per l'indirizzo e controllo sui fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza nei confronti di persone o gruppi sociali sulla base dell'etnia, la religione, la provenienza, l'orientamento sessuale, l'identità di genere o di altre particolari condizioni fisiche o psichiche.

La Commissione controlla e indirizza la concreta attuazione delle convenzioni e degli accordi sovranazionali e internazionali e della legislazione nazionale relativi ai fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e di istigazione all'odio e alla violenza, nelle loro diverse manifestazioni di tipo razziale, etnico-nazionale, religioso, politico e sessuale, e avrà anche una funzione propositiva, di stimolo e di impulso, nell'elaborazione e nell'attuazione delle proposte legislative, e promuoverà anche ogni altra iniziativa utile a livello nazionale, sovranazionale e internazionale.

Nel mirino ci saranno soprattutto i fenomeni di hate speech, i discorsi d'odio sempre più proliferanti nel web, forme di espressioni che diffondono, incitano, promuovono o giustificano l'odio razziale, la xenofobia, l'antisemitismo o più in generale l'intolleranza, ma anche i nazionalismi e gli etnocentrismi, gli abusi e le molestie, gli epiteti, i pregiudizi, gli stereotipi e le ingiurie che stigmatizzano e insultano.

Liliana Segre, reduce della Shoah, secondo il recente report dell'Osservatorio sull'antisemitismo, riceve una media di 200 insulti a sfondo antisemita al giorno. Secondo la senatrice del Partito democratico Monica Cirinnà "la collega Segre è un faro di lucidità, equilibrio, passione per la libertà, l'eguaglianza e il rispetto reciproco. L'istituzione di una Commissione speciale è importante per cominciare a ricucire il tessuto sociale e civile di questo Paese, per ritornare ad un uso responsabile del linguaggio ad ogni livello e soprattutto per imparare a riconoscere la violenza e dunque ad individuare gli strumenti più adeguati a combatterla".