28 ott 2022 08:23

MARCIO SU ROMA – AL COLOSSEO È COMPARSA UNA GIGANTOGRAFIA DEL DUCE, INSIEME A UNO STRISCIONE CHE INNEGGIA ALLA MARCIA SU ROMA: “CENTO ANNI DOPO, LA MARCIA CONTINUA” – È UN BLITZ DEI MILITANTI “NERI” DEL MOVIMENTO NAZIONALE, IN RISPOSTA A QUELLO DEGLI ANTIFASCISTI DI PATRIA SOCIALISTA, CHE AVEVANO APPESO L’EFFIGE DI MUSSOLINI A TESTA IN GIÙ CON LA SCRITTA “SAPPIAMO COME VA A FINIRE” GIUSTO QUALCHE MINUTO PRIMA (MA SI ERANO MESSI D’ACCORDO PER FARE ‘STA SCENETTA’?)