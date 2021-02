MARCO TRAVAGLIO SEPPELLISCE BEPPE GRILLO E LA SUA CAPRIOLA PRO-DRAGHI: “C'ERA UNA VOLTA UN COMICO CHE CAPIVA TUTTO PRIMA DEGLI ALTRI. TIPO CHE LA POLITICA ERA MARCIA, LA FINANZA ANCHE PEGGIO E LA STAMPA TENEVA IL SACCO A ENTRAMBE. NEL MOMENTO DEL MASSIMO TRIONFO, ANZICHÉ RENDERSI PREZIOSO E VENDERE CARA LA PELLE, GRILLO SBARELLÒ. SCAMBIÒ PER "GRILLINO" DRAGHI, SPINSE I GRILLINI AD ARRENDERGLISI SENZA CONDIZIONI - I PARLAMENTARI COERENTI COL GIURAMENTO FATTO AGLI ELETTORI "MAI CON B." VOTARONO CONTRO O SI ASTENNERO, MA, ANZICHÉ ESSERE RISPETTATI…”

marco travaglio al suo arrivo al teatro brancaccio

Marco Travaglio per il “Fatto quotidiano”

Spunti per il nuovo spettacolo di Grillo. Belìn, c'era una volta un comico che capiva tutto prima degli altri. Tipo che la politica era marcia, la finanza anche peggio e la stampa teneva il sacco a entrambe. Così cominciò a informare la gente nei suoi show (chi ci andava scoprì che la Parmalat era fallita ben prima della Consob e dei pm). E fondò il Movimento 5 Stelle: tutti risero, poi piansero, poi passarono agli insulti, ai corteggiamenti e infine alle alleanze.

grillo travaglio felici

E gli "scappati di casa", in tre anni, trovarono un premier più che degno e portarono a casa quasi tutte le loro bandiere prima che il Matteo maior e il Matteo minor buttassero giù i loro due governi per liberarsi di loro. Nel momento del massimo trionfo, anziché rendersi prezioso e vendere cara la pelle, Grillo sbarellò. Scambiò per "grillino" Draghi, che a suo tempo chiamava "Dracula" e voleva "processare per Mps".

E spinse i grillini quelli veri ad arrenderglisi senza condizioni, in nome di un superministero-supercazzola alla Transizione Ecologica che doveva inglobare Ambiente e Sviluppo economico. Su quella promessa fece votare gli iscritti con un quesito che diceva mirabilie del Sì, nulla del No e non prevedeva l'astensione. Quelli si fidarono di lui, unico ammesso al cospetto di SuperMario, e dissero Sì al 60%.

GRILLO E TRAVAGLIO

Poi scoprirono che era una battuta (quella di Draghi): il superministero era mini, per giunta diretto da un renziano per giunta indicato da Grillo; e il Mise, lungi dallo scomparire, passava semplicemente da Patuanelli a Giorgetti, noto ambientalista padano (vedi trivelle, Tav, Terzo Valico e altre colate di cemento).

Molti iscritti gabbati chiesero di rivotare, ma furono narcotizzati con altre supercazzole: "i ragazzi del 2099", "la sonda Perseverance atterra su Marte e la Perseveranza atterra alla Camera", "i Grillini non sono più marziani". E i loro "portavoce" andarono al patibolo fornendo la corda al boia e dandogli pure la mancia.

I GRILLINI NON SONO PIU' MARZIANI - POST DI BEPPE GRILLO SUL BLOG

Donarono sangue e organi all'ex Dracula, che li liquidò con quattro perline colorate (Esteri, Agricoltura, Giovani, Rapporti col Parlamento), trattandoli peggio dei partiti con metà o un quarto dei seggi.

I parlamentari coerenti col giuramento fatto agli elettori "mai con B." votarono contro o si astennero, ma, anziché essere rispettati come minoranza interna, furono espulsi da chi era andato al governo con B. (già "testa d'asfalto", "psiconano", "psicopedonano"), col Matteo maior (già "pugnalatore dell'Italia da mandare a lavorare a calci") e col Matteo minor (già "ebetino" e "minorato morale"). "Belìn", ridacchiò il comico, "è il mondo alla rovescia! È come se Ario, Lutero e fra' Dolcino avessero scomunicato il Papa! Lo dicevo io che ne resterà uno solo: io!". Applausi. The end.

Beppe Grillo BEPPE GRILLO