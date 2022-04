DI MARE IN PEGGIO - LA RAI RISPONDE UFFICIALMENTE ALL’INTERROGAZIONE DEL PIDDINO ANDREA ROMANO SUL CASO DEL CONTRATTO DI ORSINI CON “CARTABIANCA” E SCOTENNA IL DIRETTORE DI RAITRE: “È SUA LA RESPONSABILITÀ EDITORIALE DELLA TRASMISSIONE” - “VIGILANZATV”: “NOI CITTADINI CHE PAGHIAMO IL CANONE CI DOMANDIAMO: SE DOVREBBE COMANDARE DI MARE, MA A CONTI FATTI È LA BERLINGUER A DECIDERE DEGLI OSPITI DA INVITARE IN TRASMISSIONE, PER QUALE MOTIVO CONTINUIAMO A PAGARE IL LAUTO STIPENDIO DEL DIRETTORE DI RAI3 (OLTRE 220.000 EURO ANNUI)?”

Marco Zonetti per https://www.vigilanzatv.it?

La Rai ha risposto ufficialmente all'interrogazione dell'Onorevole Andrea Romano (Pd), esponente della Commissione di Vigilanza, riguardo al caso del Professor Alessandro Orsini e del suo contratto a #Cartabianca.

L'On. Romano, che ha definito il docente della Luiss "pifferaio della propaganda di Putin", aveva interpellato istituzionalmente la Rai per chiedere:

1) delucidazioni sulla veridicità delle notizie di stampa riguardo alla contrattualizzazione di Orsini nel programma di Rai3 condotto da Bianca Berlinguer con un compenso di 2.000 euro a puntata per sei puntate;

2) se confermata, in base a quale criterio sarebbe stata approvata tale somma visto che per il Professore era la "prima utilizzazione" in Rai;

3) se e come Bianca Berlinguer avesse "rispettato i criteri di deontologia professionale previsti dal contratto di Servizio 2018-2022".

Come da documento che pubblichiamo qui sotto, l'azienda ha risposto ai quesiti dell'Onorevole Romano, confermando in primis l'esistenza del contratto e la sua rescissione.

"Nel merito dell'interrogazione si precisa che" - scrive la Rai - "inizialmente era previsto un accordo a titolo oneroso tra il professor Alessandro Orsini e Rai3, cui il Direttore della Rete, d'intesa con l'Amministratore Delegato della Rai, ha ritenuto opportuno non dare seguito".

Ma la Rai va oltre, perché in conclusione precisa che: "la responsabilità editoriale è del Direttore di Rai3, che con riferimento all'intervento del Professor Orsini nella puntata dello scorso martedì 5 aprile, ha definito 'alcune affermazioni riprovevoli, assolutamente incondivisibili'".

E qui siamo di fronte a una bomba, perché - oltre a fare proprie le parole durissime del Direttore di Rai3 Franco Di Mare sul docente della Luiss - ufficialmente l'azienda ribadisce che la responsabilità editoriale di #Cartabianca è di Di Mare. Responsabilità editoriale che, tuttavia, - assieme alla risposta della Rai all'Onorevole Romano - viene di fatto sconfessata dalla conduttrice Bianca Berlinguer, che persevera, seppur a titolo gratuito, a invitare Orsini in trasmissione e che ha ribadito al Corriere della Sera che, con Di Mare, non parla da un anno e mezzo.

Quindi, noi cittadini che paghiamo il canone ci domandiamo:

1) Se ufficialmente a #Cartabianca dovrebbe comandare Di Mare, ma a conti fatti è la Berlinguer a decidere degli ospiti da invitare in trasmissione, per quale motivo continuiamo a pagare il lauto stipendio del Direttore di Rai3 (oltre 220.000 euro annui)?

2) Visto che la Rai e l'Amministratore Delegato fanno proprie le parole di Di Mare e giudicano le affermazioni del Professor Orsini "riprovevoli e assolutamente incondivisibili", per quale motivo al mondo continuano a permettere che egli vada ospite nell'unica trasmissione di approfondimento Rai in prima serata? E' una presa in giro, non solo a noi cittadini, ma anche alla Commissione di Vigilanza? Sarebbe il caso che ai piani alti di Viale Mazzini si mettessero d'accordo. Soprattutto con se stessi.

