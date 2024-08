IL MARE STANCA: MATTARELLA VA IN MONTAGNA - IL CAPO DELLO STATO TRASCORRERÀ LE SUE VACANZE AL FRESCO: È ARRIVATO DOMENICA A DOBBIACO (BOLZANO), CENTRO ALTOATESINO SCELTO ANCHE LO SCORSO ANNO PER TRASCORRERE ALCUNI GIORNI DI RIPOSO - GIORGIA MELONI, CON TUTTA LA FAMIGLIA AL SEGUITO, SI TRASTULLA IN PUGLIA, A CEGLIE MESSAPICA: INSIEME A LEI C’E’ L’EX GIAMBRUNO, SUA SORELLA ARIANNA E IL COGNATO D’ITALIA, LOLLOBRIGIDA – ECCO DOVE VANNO IN VACANZA I POLITICI

Estratto da www.repubblica.it

sergio mattarella nel 2017 a dobbiaco con il genero cosimo comella, il figlio francesco, i nipoti manfredi e costanza e la figlia laura

Mare o montagna. Purché sia in Italia, la meta preferita dei politici italiani, di governo e non. Ma c’è chi ha scelto anche destinazioni oltre confine. […] La segretaria del Pd, Elly Schlein - gelosissima della propria privacy - potrebbe varcare di pochissimi chilometri il confine italiano per una breve pausa della propria "Estate militante" a Lugano, dalla sua famiglia.

Poi, nulla si sa. Così come poco o nulla trapela - se non una destinazione tricolore - per il leader dei 5 Stelle Giuseppe Conte che ha deciso di ricaricare le pile in vista del tour de force autunnale della Costituente pentastellata.

SERGIO MATTARELLA A DOBBIACO

La Puglia torna invece a guidare le preferenze di molti politici. A iniziare dalla premier, Giorgia Meloni, in Salento, per una decina di giorni. In Valle d'Itria l'aspettano la figlia Ginevra e l'ex compagno Andrea Giambruno. Oltre alla sorella Arianna e Francesco Lollobrigida, ministro dell'Agricoltura e cognato della premier. In masseria anche il sottosegretario Marcello Gemmato.

E nell'annosa diatriba tra mare e montagna, le Dolomiti si dimostrano avversarie di tutto rispetto, guadagnandosi la preferenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella, arrivato domenica a Dobbiaco (Bolzano), centro altoatesino scelto anche lo scorso anno per trascorrere alcuni giorni di riposo. Cortina d'Ampezzo si conferma tappa obbligata per Daniela Santanchè (ma stabilendo il proprio quartier generale estivo in Versilia, a Pietrasanta) e per la collega di governo Elisabetta Casellati. Scelta di compromesso - mare e montagna (Dolomiti) - per il ministro Paolo Zangrillo, la moglie e i tre figli. […]

