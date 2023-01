“PAURA PER IL VIAGGIO IN CONGO E IN SUD SUDAN? PAURA SOLO DELLE ZANZARE MA MI HANNO DATO UNO SPRAY” - PAPA FRANCESCO HA CHIESTO ALL’ANGELUS DI PREGARE PER QUESTO SUO “PELLEGRINAGGIO DI PACE” IN “TERRE PROVATE DA LUNGHI CONFLITTI” – IN CONGO DA MESI SI COMBATTE NELL'EST DEL PAESE: I TUTSI DI M23, BRACCIO ARMATO DEL RUANDA, AVANZANO PER IL CONTROLLO DI TERRE E RISORSE. CI SONO 120 GRUPPI ARMATI E QUALCUNO DI LORO HA UCCISO L'AMBASCIATORE ITALIANO ATTANASIO…