MARIA ROSARIA BOCCIA ERA L’OMBRA DI SANGIULIANO – “GENTE” PUBBLICA LE FOTO INEDITE DELL’INFLUENCER-IMPRENDITRICE CON “GENNY” A SANREMO, LO SCORSO 16 LUGLIO: IL MINISTRO ERA OSPITE DEL CASINÒ PER PRESENTARE IL SUO LIBRO SU PREZZOLINI, E AVEVA PORTATO CON SÉ SOLO LA SCORTA E LA “CONSIGLIERA” – IL MISTERO DELLA FEDE: OGNI VOLTA CHE VIAGGIAVA CON LA “POMPEIANA ESPERTA”, TOGLIEVA L’ANELLO, CHE RICOMPARIVA MAGICAMENTE IN PRESENZA DELLA MOGLIE – GLI OTTO VIAGGI CON IL MINISTRO DELLA VENDITRICE DI ABITI DA SPOSA

1. IL MINISTRO E L’ASSISTENTE SE NE VANNO NELL’AUTO BLU

Estratto dell’articolo di Maria Elena Barnabi per “Gente”

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 1

La donna è alta, giunonica, piacente. Lui è un uomo piccolo, dal passo svelto, le cammina al fianco. I due escono dal Casinò di Sanremo, sono vestiti eleganti, lei si copre il generoso décolleté con una stola.

È il 16 luglio, sono le 10 di sera, l’aria di mare è frizzantina. La coppia è arrivata nella cittadina ligure nel pomeriggio […] perché lui, l’uomo, ovvero il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, 62 anni, […] è stato invitato alla manifestazione i “Martedì Letterari” organizzata dal Casinò di Sanremo per presentare il suo libro Giuseppe Prezzolini. L’anarchico conservatore.

[…] Alla manifestazione, così è stato annunciato alla stampa e infatti ancora si legge su tutti i siti di informazione locale che riportano la notizia, parteciperà anche la “dottoressa Maria Rosaria Boccia Presidente del comitato Tecnico e Scientifico dell’Intergruppo Parlamentare”, qualsiasi cosa significhi.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 5

E infatti la donna della foto è proprio lei, quella Maria Rosaria Boccia le cui dichiarazioni – in seguito ai numerosi scoop del “solito” Dagospia che hanno fatto emergere la vicenda – stanno facendo tremare i polsi alla premier Giorgia Meloni […].

Boccia sostiene di avere avuto un incarico ufficiale di consulente dal ministro Sangiuliano, con il quale è evidentemente in grandissima confidenza – almeno a giudicare dalle numerose foto che lei ha pubblicato sui suoi social.

Lui invece ha […] rassicurato, nessun euro pubblico è stato speso per lei. E poi in effetti sì, voleva darle un incarico a titolo gratuito ma poi ha cambiato idea per “potenziali situazioni di conflitto di interesse”, ha scritto. Quali, vorremmo sapere noi! E comunque, dice sempre Genny (così lo chiamano gli amici), mica è vero che la Boccia ha avuto accesso a informazioni riservate su questioni che riguardano la sicurezza mondiale come il G7 a Pompei.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 2

Peccato che Dagospia abbia pubblicato la foto di una mail, in cui la Boccia è in copia, nella quale si parla proprio di una visita a Pompei, e la Boccia stessa abbia pubblicato sui social un documento “blurrato” in cui si vede chiaramente l’intestazione G7. Insomma, tutti ci chiediamo: a che titolo la wannabe consulente ha partecipato ai numerosi eventi al fianco del ministro?

[…]

E così torniamo alla nostra coppia e alla sera del 16 luglio, a Sanremo, alla serata frizzantina in cui Boccia e Sangiuliano escono dal Casinò dopo la presentazione del libro di lui. […] Ignari dei nostri paparazzi, i due percorrono i pochi metri che ci sono tra il Casinò e l’Hotel Nazionale, proprio all’imbocco della centralissima via Matteotti, ed entrano scortati da due uomini della sicurezza del Casinò. Con loro c’è anche il solito poliziotto che si occupa della sicurezza del ministro. L’albergo ha riservato all’allegra combriccola tre stanze: la suite per Sangiuliano, una stanza per la dottoressa Boccia e una per la guardia del corpo.

vignetta di mannelli sul caso gennaro sangiuliano - maria rosaria boccia

[…] Ritroviamo la coppia la mattina dopo, mentre esce dall’albergo e percorre qualche metro a piedi trascinando i bagagli, sempre scortata dal poliziotto in borghese, fino ad arrivare a un’auto blu. A quanto risulta a Gente, l’auto è stata messa a disposizione dal Casinò di Sanremo, un trattamento che verrebbe riservato a tutti gli scrittori invitati a partecipare agli eventi.

[…] Quello che sappiamo con certezza è che alla fede del ministro (non quella in Dio, intendiamo l’anello proprio) succede uno strano fenomeno: appare e scompare a seconda della sua accompagnatrice. Quando è con la moglie, la giornalista del Tg2 Federica Corsini (recentemente li abbiamo visti assieme alla Mostra del cinema di Venezia), l’anello fa la sua bella figura all’anulare di Genny. Quando il ministro è con Boccia al mare, non se ne vede l’ombra. È il caso di dirlo: mistero della fede.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 3

2. CENE, TOUR E HOTEL GLI OTTO VIAGGI CON IL MINISTRO MA SENZA INCARICO

Estratto dell’articolo di Lorenzo De Cicco e Alessio Gemma per “la Repubblica”

[…] Sangiuliano […] giura di avere conosciuto Boccia nel maggio di quest’anno, a margine di un evento della campagna elettorale delle Europee di FdI. Ma è il profilo Instagram della collaboratrice fantasma a smentirlo, perché fissa un primo selfie col ministro, in compagnia di altre due persone, a più di un anno fa: il 5 agosto 2023.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente

[…] È negli ultimi 3 mesi però, prima della rottura e del patatrac dei veleni sparsi via social una story alla volta, che Boccia macina missioni con la delegazione del ministro. E con la sua scorta. Il 3 giugno sono assieme a Pompei, la città natale dell’influencer, per un incontro sul G7 della Cultura. Il 23 del mese successivo compaiono di nuovo affianco, per la consegna al ministro delle chiavi della città. Prima, il 19 giugno, eccoli a spasso ad Ercolano per un’inaugurazione. Il 20 giugno atterrano a Taormina e questa è l’unica trasferta in cui qualcuno ha detto: è stata Boccia a saldare il conto. L’hanno fatto ieri gli organizzatori del Taobuk Award Gala 2024: Boccia «ha provveduto personalmente al pagamento del viaggio e dell’albergo».

dimission impossible - meme by carli

A Polignano a Mare, il 13 luglio, è stato invece il festival “Il Libro Possibile”, che riceve finanziamenti pubblici, a pagare l’albergo per il ministro e la sua ufficiosa consulente, per cui sono state riservate due camere adiacenti, mentre la scorta era un piano sopra. Raccontano dall’hotel che Sangiuliano è arrivato in volo (pagato dal festival), mentre Boccia no: è comparsa insieme alla scorta ministeriale. E va ancora chiarito se abbiano viaggiato insieme, senza il titolare del dicastero, sull’auto blu.

Anche la doppia trasferta in Liguria è stata gratis, per Boccia. L’11 luglio l’influencer è a Riva Ligure. È il suo compleanno. Il ministro si destreggia prima in un paio di sopralluoghi, poi festeggia con la collaboratrice al ristorante chic “La Scogliera”, torta color pastello con scritta candida: «La bellezza è la luce di una donna».

Chi ha pagato la trasferta? Il sindaco della cittadina di 2.189 abitanti, Giorgio Giuffra. «Soldi miei. Ho anche affittato la navetta dall’aeroporto», racconta. Nell’altro viaggio, il 16 luglio a Sanremo, Boccia e Sangiuliano sono ospiti del Casinò, perché il ministro era atteso alla presentazione di un libro.

simona russo maria rosaria boccia gennaro sangiuliano

L’ultima missione è del 3 agosto, a Milano, Palazzo Citterio. Nessuno, in questo caso, ha ancora spiegato chi abbia pagato il trasferimento e il soggiorno. È l’ultimo viaggio del sodalizio. Un mese dopo, siamo agli stracci. Col ministro che nega il contratto e la consulente ombra che racconta ai 30mila follower di avere un audio in cui le viene suggerito invece di farlo sparire. Glielo intimerebbe «una voce di donna». Un’altra donna. Un altro rompicapo. «Conoscendo mia sorella, può avere torto o ragione — racconta Andrea Boccia, il fratello di Maria Rosaria, dal suo negozio di Pompei — Le dita di una mano non sono tutte uguali. E anche i figli non sono tutti uguali».

