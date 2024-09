MARIA ROSARIA BOCCIA PRIMA DELL INTERVISTA AL TG1 DI GENNARO SANGIULIANO

MARIA ROSARIA BOCCIA

Dalle storie Instagram di Maria Rosaria Boccia

I punti fondamentali:

- Perché è stata strappata la nomina?

- Perché nelle due dichiarazioni al quotidiano La Stampa è stata storpiata la realtà?

Spero di non dover smentire ancora! Un bugiardo recidivo in parlamento non sarebbe sicuramente gradito!

Boccia aspetta il Tg1, post con una confezione di pop corn

(ANSA) - Una confezione di pop corn e l'immagine del Tg1. Maria Rosaria Boccia lancia un altro messaggio attraverso le sue storie Instagram, in attesa dell'intervista al ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, girata stamattina e in onda nell'edizione serale del telegiornale di Rai 1. "Tutto arriva per chi sa aspettare", scrive sotto le immagini. (

MIC: SANGIULIANO SU RAI1, 'NESSUN REATO, VICENDA PRIVATA MI SCUSO CON PERSONE COINVOLTE'

(Adnkronos) - Il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano questa sera al Tg1 di Giammarco Chiocci per spiegare il ''caso Boccia''. L'intervista, circa 15 minuti, sarà anticipata durante l'edizione delle 20 e, a quanto apprende l'Adnkronos, andrà in onda integralmente subito dopo il telegiornale. Sangiuliano parlerà a 360 gradi, confermerà pubblicamente quanto già detto alla premier Giorgia Meloni ieri in un confronto riservato a Palazzo Chigi.

maria rosaria boccia e gennaro sangiulano foto di gente 5

Confermerà che il ministero non ha pagato alcunché per i viaggi e alloggi per l'imprenditrice campana la quale non è entrata in possesso di alcun documento sulla sicurezza del prossimo G7 della Cultura. Non si rilevano reati ma solo questioni private. E in merito il ministro, dicono molto emozionato, porgerà le sue scuse alle persone a lui vicine coinvolte, loro malgrado, in questa storia.

