MARINE SI IMBARCHERÀ LE SVASTICHELLE TEDESCHE? – LE PEN AVEVA ANNUNCIATO L’ESPULSIONE DEI NAZI DI AFD, MA DOPO IL RISULTATO BOMBA DEL PARTITO TEDESCO POTREBBE RIPENSARCI. I CRUCCHI NE SONO CONVINTI: CACCERANNO L’EURODEPUTATO FILO-RUSSO E NOSTALGICO DELLE SS, MAXIMILIAN KRAH, COME PROVA DI BUONA VOLONTÀ – CON I 17-18 SEGGI DI AFD, IDENTITÀ E DEMOCRAZIA, GRUPPO DI LE PEN E SALVINI, SUPEREREBBE I CONSERVATORI DI GIORGIA MELONI

Estratto dell’articolo di Pietro Guastamacchia per www.ilfoglio.it

marine le pen vota per le elezioni europee 2024

AfD sfonda in Germania e manda un messaggio di pace a Salvini e Le Pen. Gli exit poll indicano che gli scandali di ingerenze russe e cinesi e le preoccupanti frasi filonaziste dell’eurodeputato Maximilian Krah non hanno scalfito la fiducia degli elettori dell'estrema destra tedesca. Il risultato spazza via le voci di crisi e da Berlino l’AfD pensa al suo futuro in Ue e cerca di ricucire con i suoi ex alleati.

L'obiettivo della delegazione di AfD all'Eurocamera è dunque quello di rientrare in Identità e democrazia, spiegano al Foglio fonti molto vicine alla dirigenza del gruppo tedesco […]. I tedeschi pianificano di espellere Maximilian Krah, per ora solo sospeso, dal nuovo gruppo all’Eurocamera già alla prima riunione, prevista domattina a Berlino. Non piace dunque […] l’idea […] di un gruppo delle super destre con solo i più estremisti dell’UE: “È un’idea di Krah che non condividiamo”, commentano.

maxiilian krah 2

Silenzio da casa Le Pen. Il Rassemblement National si prepara alla sua vittoria a valanga a Parigi e si tiene le mani aperte per diverse possibili alleanze, incluso l’avvicinamento a Ecr, il gruppo di Giorgia Meloni. Le Pen stessa infatti aveva fatto sapere di non voler più sedere nello stesso gruppo degli eurodeputati di AfD […]. Nel gruppo di AfD, però, è forte la convinzione che […] fossero solo tattiche elettorali e, forti di una delegazione che, se i dati degli exit poll dovessero essere confermati, potrebbe contare 17 eurodeputati, scommettono sul ritorno della serenità in casa ID e sul rilancio della famiglia dei sovranisti Ue.

bardella marine le pen marine le pen