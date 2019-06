MARIO MONTI, 10 E LODEN – “SONO DUE VOLTE PIÙ SOVRANISTA DI COLORO CHE SI DICONO TALI” – POI SVELA IL TRUCCO: “LA VORREI A LIVELLO EUROPEO QUESTA SOVRANITÀ. TENGO MOLTO AL FATTO CHE NON CI SIANO INVASIONI SPECIFICHE DI QUEL CHE RESTA DELLA SOVRANITÀ ITALIANA. ECCO PERCHÉ NEL 2012 HO DETTO NO GRAZIE, NIENTE TROIKA” (A CHE SERVIVA? ALLE LACRIME E AL SANGUE CI PENSAVA LUI)

"Sono due volte più sovranista di coloro che si dicono sovranisti". Mario Monti, ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7, ha confessato di essere più sovranista di Matteo Salvini: "Primo, perché la vorrei a livello europeo questa sovranità. Attenzione, non solo per difendere l'Europa dalle grandi potenze ma anche da quelle grandi piattaforme digitali che i cittadini non possono contrastare. Secondo, perché tengo molto al fatto che non ci siano invasioni specifiche di quel che resta della sovranità italiana. Ecco perché nel 2012 ho detto no grazie, ce la faremo con i nostri mezzi, niente troika". Ma affonda: "La restrizione fiscale è un male ma chi è realista sa che in alcune situazioni bisogna farla".

