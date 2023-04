18 apr 2023 12:01

IL MARKETING DEI TRAFFICANTI DI UOMINI – PRIMA DELLA TRAGEDIA, GLI SCAFISTI DEL NAUFRAGIO DI CUTRO COSTRINGEVANO I MIGRANTI A REGISTRARE DEI VIDEO DA USARE COME PUBBLICITÀ. IL LORO OBIETTIVO ERA CONVINCERE ALTRI DISPERATI A “SCEGLIERE” LA LORO COMPAGNIA - LA TESTIMONIANZA DI UN SOPRAVVISSUTO: “PER LORO ERA COME SE FOSSIMO IN CROCIERA, LA GESTIONE DELLE TRAVERSATE AVVENIVA PAGANDO UN PERSONA CHE ERA TITOLARE, IN TURCHIA, DI UN’AGENZIA DI VIAGGI. NEL FILMATO VOLEVANO CHE…”