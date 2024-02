8 feb 2024 19:18

MARTA DA LEGARE – C’È UN MOTIVO SE LA FASCINA È RIAPPARSA IN PARLAMENTO DOPO SETTIMANE DI ASSENZA. DOVEVA METTERE A SEGNO UN COLPO PER AVERE POTERE IN FORZA ITALIA: PIAZZARE COME VICE DI TAJANI IL SUO FEDELISSIMO, STEFANO BENIGNI, GIA’ RESPONSABILE GIOVANI DEL PARTITO – GLI ALTRI TRE VICE SARANNO I GOVERNATORI ALBERTO CIRIO E ROBERTO OCCHIUTO E DEBORAH BERGAMINI –SCHIFANI AL VELENO: “LA SICILIA È UNO DEI GRANDI ELETTORI DI FORZA ITALIA, MA È STATA TAGLIATA FUORI” – COME DAGO-DIXIT, IN FORZA ITALIA SI SONO STANCATI DEL LUTTO PARACULO E HANNO POSTO UN ULTIMATUM ALLA FASCINA…