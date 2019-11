MASSIMO GRAMELLINI BACCHETTA DON MASSIMO BIANCALANI, CHE HA CANTATO “BELLA CIAO” IN CHIESA, E CHRISTIAN RAIMO PERDE LE STAFFE: “L’ARTICOLO È DI UNA DISONESTÀ INTELLETTUALE SCONCERTANTE: FALLACIE ARGOMENTATIVE, CINISMO A BUON MERCATO, PATERNALISMO AGGRESSIVO, QUALUNQUISMO SPACCIATO PER SAGGEZZA, CATTOLICESIMO DA RESTAURAZIONE, UN FASTIDIO LIVIDO PER TUTTO CIÒ CHE ODORA DI POVERO O DI LIBERTÀ”

Dopo avere detto «la Messa è finita, andate in pace», don Massimo Biancalani è rimasto in guerra davanti all’altare e ha cominciato a cantare «Bella Ciao», iscrivendo Gesù Cristo al movimento delle sardine. Senza dubbio il parroco antileghista avrà prima interpellato il superiore celeste, ma è probabile che ci sia stato qualche problema di comunicazione: chi scacciò dal tempio i mercanti difficilmente vi accoglierebbe certi cantanti. Non è questione di testo, ma di contesto. Provate a immaginare una piazza del Venticinque Aprile che intona il «Gloria in excelsis Deo».

Pensereste di essere precipitati in una teocrazia. Allo stesso modo una canzone partigiana che risuona sotto le volte di una chiesa assomiglia, più ancora che a una profanazione, a un’appropriazione indebita. Come se un parroco ultrà montasse sul pulpito del Duomo per dirigere cori da stadio. Come se un politico baciasse madonne e rosari durante un comizio (questo forse qualcuno lo ha fatto).

Si sente parlare di punizioni imminenti da parte del vescovo, quando magari basterebbe suggerire al prete-sardina l’ascolto quotidiano di una sonata di Bach. Rilassa i nervi e schiarisce le idee. «Bella Ciao» è assurta nel tempo a inno planetario contro l’oppressione. Se don Biancalani smania dalla voglia di cantarla in un luogo di culto, potrebbe trasferire la sua ugola nella cattedrale di Hong Kong. Intonare «Bella Ciao» dentro una chiesa ha senso solo nelle nazioni in cui è vietato, o pericoloso, farlo altrove.

Dall’account facebook di Christian Raimo

Il pezzetto di Gramellini oggi è di una disonestà intellettuale talmente dichiarata e sconcertante che va riportato per intero. Perché ci si trova dentro la filigrana del pensiero reazionario che è diventato egemone in Italia: fallacie argomentative, cinismo a buon mercato, paternalismo aggressivo, qualunquismo spacciato per saggezza, cattolicesimo da Restaurazione, un fastidio livido per tutto ciò che odora di povero o di libertà.