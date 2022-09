MASSIMO IMBARAZZO – A “OTTO E MEZZO” CACCIARI S'E' LANCIATO IN UNO DEI SUOI PIPPOTTI: “I GOVERNI DI LARGHE INTESE CON I TECNICI? VENIAMO DA UNA STAGIONE POLITICA IN CUI I PARTITI HANNO SOLO CREATO CAOS” – A INTERROMPERE IL PROFESSORE CI HA PENSATO MARIO MONTI: “LEI NEL 2012 MI SCRISSE UNA LETTERA IN CUI CHIEDEVA DI CANDIDARMI. HA FORSE CAMBIATO IDEA?". E CACCIARI, DOPO UN ATTIMO DI SILENZIO E GELO… – VIDEO

Da www.liberoquotidiano.it

massimo cacciari mario monti

Scontro acceso tra Mario Monti e Massimo Cacciari a Otto e Mezzo. L'ex sindaco di Venezia parla degli scenari post-voto e dei governi tecnici che hanno accompagnato l'Italia in questi ultimi anni. Cacciari non usa giri di parole: "I governi di larghe intese con i tecnici? Veniamo da una stagione politica in cui i partiti hanno solo creato caos. Non sono mai riusciti a trovare un punto di accordo e tutte le volte è dovuto intervenire il Colle".

massimo cacciari mario monti

E ancora: "Il Quirinale ha sempre avuto un ruolo un po' come il preside a scuola. Spesso è suonata la campanella e il presidente della Repubblica ha interrotto la ricreazione dei partiti consigliando la strada da seguire. Si mettessero almeno d'accordo i partiti prima del voto, ma non sono in grado di farlo".

massimo cacciari mario monti 2

Ed è a questo punto, su queste parole che è intervenuto proprio Mario Monti che chiedendo la parola alla Gruber e rivolgendosi a Cacciari ha affermato: "Lei nel 2012 mi scrisse una lettera in cui chiedeva di candidarmi. Ha forse cambiato idea?". La risposta di Cacciari non si fa attendere: "Doveva mettere fine alle ammucchiate". Un piccolo momento di scontro che però, va detto, è rientrato subito e il dibattito è proseguito senza tensioni.

massimo cacciari MASSIMO CACCIARI mario monti a in onda MARIO MONTI EMPTY MASSIMO CACCIARI