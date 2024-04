IL CAPO DELLO STATO, COME DAGO-DIXIT, FA SENTIRE LA SUA PRESENZA ALLA MELONI IN OGNI CIRCOSTANZA POSSIBILE

SERGIO MATTARELLA E GIORGIA MELONI

SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI MEME

DA PIOLTELLO A BUDAPEST I MALUMORI A DESTRA VERSO IL QUIRINALE

Estratto dell’articolo di Emanuele Lauria per “la Repubblica”

È un’insofferenza che […] viaggia silenziosa. Giorgia Meloni non fa trapelare posizioni ufficiali e l’indicazione ai suoi parlamentari, nei giorni caldi del caso Salis culminati con la telefonata di Mattarella al padre dell’attivista detenuta in Ungheria, è stata quella di non commentare in alcun modo.

LA NOTA DI SERGIO MATTARELLA SULLE MANGANELLATE DELLA POLIZIA A PISA

Ma gli ultimi interventi del Capo dello Stato hanno segnato una distanza sensibile fra il Colle e la maggioranza. Finendo per allargare un solco che si era già aperto lentamente in questi mesi, con il richiamo del Presidente a Piantedosi per i manganelli contro gli studenti di Pisa e poi con l’allarme sull’emergenza carceri. Meloni, nel primo caso, non aveva nascosto pubblicamente l’irritazione, e non era mancato un chiarimento istituzionale.

Le perplessità sono riaffiorate con la solidarietà di Mattarella alla preside della scuola di Pioltello […]. Nelle stesse ore la notizia che il capo dello Stato aveva chiamato al telefono Roberto Salis, una mossa fatta mentre il governo auspicava il massimo riserbo per non “politicizzare” il caso e non inasprire lo scontro con Orban. […]

GIORGIA MELONI SERGIO MATTARELLA

Dietro c’è […] una maggioranza spiazzata e poco entusiasta di queste prese di posizione del Colle vissute come bacchettate. Nel gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera […] è stato notato il «cambio di passo» nell’atteggiamento di Mattarella, passato da un silenzio operoso a pubbliche uscite più frequenti.

Più esplicite le considerazioni che giungono da Forza Italia e Lega. «Ho il massimo rispetto per i richiami del Presidente ma non credo in una sacralità del ruolo che non possa consentire i commenti - premette il capogruppo di FI al Senato Maurizio Gasparri - Io penso che l’invito alla prudenza, in alcune situazioni come quella di Salis, valga per tutti.

ROBERTO E ILARIA SALIS

Anche perché il Capo dello Stato deve tenere conto dell’interpretazione che può essere data alle sue parole. Nel caso della scuola di Pioltello, ad esempio, non credo che sfugga che alcune decisioni come quella di una sospensione delle lezioni per il Ramadan vengono prese sulla base di intese fra confessioni religiose diverse. Questo La Russa ha voluto dire ed ha assolutamente ragione».

giorgia meloni ignazio la russa sergio mattarella parata 2 giugno

E la Lega fa quadrato intorno al suo ministro Giuseppe Valditara […]. L’economista Claudio Borghi, uno dei deputati più vicini a Salvini, non si nasconde: «Un eccesso di interventismo di Mattarella? Io - attacca Borghi - non lo definirei neppure così: il suo attivismo è noto dai tempi in cui poneva veti su un ministro come Savona per nominarne uno decisamente meno capace come Gualtieri. La verità è che se non c’è il Pd al governo il suo scrutinio diventa più attento. Ma avrà tempo per redimersi».

Dichiarazioni piuttosto nette che tradiscono nervosismo e, appunto, insofferenza. Ma che per l’opposizione sono la dimostrazione che il Capo dello Stato sta toccando nervi scoperti. […]

