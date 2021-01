26 gen 2021 15:35

MATTARELLA ON DEMAND: LE CONSULTAZIONI SI SEGUIRANNO IN STREAMING - IL QUIRINALE TRASMETTERÀ IN DIRETTA SU YOUTUBE E SUL SITO INTERNET. SARANNO AMMESSI UN NUMERO RISTRETTO DI GIORNALISTI PER SEGUIRE LE DICHIARAZIONI DEI GRUPPI E LE DOMANDE, MA NIENTE TELECAMERE PER EVITARE ASSEMBRAMENTI…