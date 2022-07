MATTARELLA RESPINGE LE DIMISSIONI DI DRAGHI E LO RINVIA ALLE CAMERE. IL PREMIER MERCOLEDI' IN PARLAMENTO - IL CAPO DELLO STATO HA CHIESTO A "MARIOPIO" DI VERIFICARE IN AULA ATTRAVERSO UN VOTO DI FIDUCIA, SE IL GOVERNO DISPONE ANCORA DI UNA MAGGIORANZA - ALLE 20 CONTE HA CONVOCATO IL CONSIGLIO NAZIONALE DEL M5S

Da corriere.it

Il comunicato del Quirinale

Il Presidente della Repubblica non ha accolto le dimissioni e ha invitato il Presidente del Consiglio a presentarsi al Parlamento per rendere comunicazioni, affinché si effettui, nella sede propria, una valutazione della situazione che si è determinata a seguito degli esiti della seduta svoltasi oggi presso il Senato della Repubblica. Lo si legge in una nota del Quirinale.

Il presidente della repubblica Sergio Mattarella ha rinviato Mario Draghi alle Camere: ha dunque respinto le dimissione e chiesto di verificare in Parlamento, attraverso il voto, se il governo dispone ancora di una maggioranza

Alle 20 vertice del M5S

Il M5S non si è ancora pronunciato in merito alle dimissioni annunciate da Mario Draghi. Per discutere della situazione Giuseppe Conte ha convocato per le 20 il consiglio nazionale del movimento.

