MATTARELLA E’ INCAZZATO CON GIORGIA MELONI PER IL VOLTAFACCIA SULL’ACCORDO UE-MERCOSUR E MANDA UN MESSAGGIO ALLA DUCETTA NELL’INCONTRO DI NATALE CON GLI AMBASCIATORI – “L’INTESA E’ UN VEICOLO DI PACE” (SU PRESSIONE DI COLDIRETTI E CONFAGRICOLTURA, LA SORA GIORGIA HA CAMBIATO IDEA E SI E’ SCHIERATA CON FRANCIA E POLONIA CONTRO L’ACCORDO – IL CEFFONE DEL CAPO DELLO STATO A TRUMP CHE PUNTA SUI DAZI: “LA STORIA INSEGNA CHE IL PROTEZIONISMO NON HA MAI PORTATO VANTAGGI DI LUNGO PERIODO” - DAGOREPORT

https://m.dagospia.com/mattarella-e-incazzato-con-giorgia-meloni-per-il-voltafaccia-sull-accordo-ue-mercosur-417414

Concetto Vecchio per repubblica.it - Estratti

sergio mattarella giorgia meloni

Sergio Mattarella stasera al Quirinale, ricevendo gli ambasciatori di tutto il mondo per il tradizionale saluto natalizio, ha espresso la sua più viva preoccupazione per le 56 guerre in corso nel mondo, mai così tante dalla fine del secondo conflitto mondiale: “I fronti di guerra si moltiplicano rapidamente e la comunità internazionale non riesce a contrastarli: il mondo attraversa un grave momento di crisi”, ha detto.

Per evitarle serve il multilateralismo, non il multiallineamento, “ovvero le alleanze a geometria variabile”. E’ un monito, implicitamente anche al governo, a non perdere la propria collocazione nel contesto delle istituzioni internazionali e farle valere. “Tornare indietro – dice – al tempo della frammentazione, delle ambizioni espansionistiche nazionali, non potrà mai significare progresso”. In questo contesto ha specificato che “il diritto umanitario internazionale non contempla sospensioni o congelamenti”.

SERGIO MATTARELLA GIORGIA MELONI

C’è poi un no secco al protezionismo. “La storia insegna che non ha mai portato vantaggi di lungo periodo. La pretesa della autosufficienza contrasta con la realtà dei fatti”. E’ un messaggio a chi come Trump punta sui dazi. In questo contesto, ha ricordato Mattarella, l’accordo Ue Mercosur è un veicolo di pace, “proponendosi di tutelare beni comuni come la biodiversità, la sicurezza alimentare, lo stato complessivo del nostro pianeta”.

MELONI E MATTARELLA CON FAZZOLARI, TAJANI, GIORGETTI, FITTO E ZAMPETTI

(…)

MELONI - FAZZOLARI - GIORGETTI - FITTO - MATTARELLA