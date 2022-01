29 gen 2022 13:24

UN MATTARELLA IN TESTA AI PARTITI – IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA FA SAPERE DI NON VOLER RICEVERE IL PELLEGRINAGGIO DEI LEADER POLITICI PIAGNUCOLANTI, COME FU PER NAPOLITANO. IL MESSAGGIO DEL CAPO DELLO STATO È: “PARLATE CON DRAGHI E LUI POI PARLA CON ME” – “MARIOPIO” ORA PUÒ RIVENDICARE DI AVER MESSO IL CAPPELLO ALLA RIELEZIONE, E TRATTERÀ DA UN PUNTO DI FORZA CON I LEADER. CHE ESCONO COMMISSARIATI E A PEZZI DAL VOTO PER IL QUIRINALE (SOPRATTUTTO QUEI DUE CIUCCI PRESTATI ALLA POLITICA DI SALVINI E CONTE…)