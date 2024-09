MATTARELLA VOLA A BERLINO, E GIORGIA ALZA LA CORNETTA – IL CAPO DELLO STATO È IN GERMANIA PER UNA VISITA DI STATO, E LA MELONI SENTE AL TELEFONO IL CANCELLIERE OLAF SCHOLZ: AVREBBERO PARLATO IN PARTICOLARE DELLE “QUESTIONI MIGRATORIE, CONCORDANDO DI MANTENERE UNO STRETTO RACCORDO SUL TEMA”. LO VEDREMO, QUANDO CI SARÀ DA REDISTRIBUIRE QUALCHE CENTINAIO DI MIGRANTI – POSSIBILE CHE I DUE NON ABBIANO FATTO NEMMENO UN ACCENNO ALLA PRESA DI COMMERZBANK DA PARTE DI UNICREDIT?

MATTARELLA A BERLINO PER LA VISITA DI STATO IN GERMANIA

MATTARELLA E STEINMEIER

(ANSA) - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è arrivato a Berlino per una visita di Stato di tre giorni. Il presidente, accompagnato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, avrà domani i colloqui politici con il presidente federale Frank-Walter Steinmeier e con il cancelliere Olaf Scholz.

Dopo Berlino il capo dello Stato visiterà anche Colonia. Domenica 29 settembre Mattarella e Steinmeier voleranno insieme da Colonia a Bologna per poi spostarsi a Marzabotto per una commemorazione comune dell'eccidio.

olaf scholz sergio mattarella

Tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944 si compì un insieme di stragi compiute dalle truppe del nazismo in Italia. Un gesto forte, quello del presidente Steinmeier, di riconciliazione e di memoria.

Accompagnato dalla figlia Laura il presidente Mattarella già questa sera sarà ad una cena offerta dal presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier e dalla moglie Elke. Domani mattina si terranno i colloqui ufficiali tra i presidenti, con una conferenza stampa congiunta.

meloni scholz

Subito dopo Mattarella vedrà il presidente del Bundestag, Barbel Bas, il borgomastro di Berlino, Kai Wegner, e il cancelliere tedesco, Scholz. In serata si terrà il pranzo di Stato a palazzo Bellevue. Il giorno seguente, sabato 28 settembre, Steinmeier e Mattarella si sposteranno a Bonn, per concludere al Campus delle Nazioni Unite il seminario 'La cooperazione tra Italia e Germania: un bene prezioso per l'Unfccc e per la lotta al cambiamento climatico'. Nel pomeriggio sarà a Colonia per una visita al duomo e per una cena conclusiva nel Giardino botanico, sempre accompagnato da Steinmeier.

MELONI SENTE SCHOLZ SU TEMI BILATERALI E INTERNAZIONALI

OLAF SCHOLZ - GIORGIA MELONI - - G7 BORGO EGNAZIA

(ANSA) - "Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il Cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi spiegando che "i due Capi di Governo hanno discusso delle principali questioni bilaterali e internazionali, a partire dall'Ucraina" e "in ambito europeo si sono soffermati in particolare sulle questioni migratorie".

P.CHIGI, STRETTO RACCORDO MELONI-SCHOLZ SUI MIGRANTI

(ANSA) - Giorgia Meloni e Olaf Scholz nel colloquio telefonico di oggi "in ambito europeo si sono soffermati in particolare sulle questioni migratorie". Lo spiega una nota di Palazzo Chigi. "Il Cancelliere Scholz - si legge - ha illustrato le ragioni alla base della recente decisione tedesca di reintrodurre i controlli di frontiera con gli Stati membri confinanti e le ulteriori iniziative introdotte dalla Germania per contrastare gli arrivi irregolari.

olaf scholz joe biden giorgia meloni rishi sunak g7

E' stato concordato di mantenere uno stretto raccordo sul tema anche in vista dei prossimi Consigli Europei, con l'obiettivo di consolidare il nesso tra dimensione interna ed esterna della politica migratoria UE, rafforzando in particolare le politiche in tema di partenariati con i Paesi di origine e transito dei migranti, ritorni, lotta ai trafficanti di esseri umani e migrazione legale"