31 mag 2021 17:17

MATTEO IL PASTORELLO - SALVINI VA IN PORTOGALLO PER IL CONGRESSO DEL PARTITO SOVRANISTA “CHEGA!” E NE APPROFITTA PER UNA VISITA AL SANTUARIO DI FATIMA, DA DOVE PUBBLICA UN VIDEO CON MUSICHETTA EVANGELICA IN SOTTOFONDO – HA ACCESO TRE CERI (DUE PER I FIGLI, UNO PER LA COMUNITÀ ITALIANA) E HA ASSICURATO DI AVER PREGATO PER TUTTI: "NON ESISTE POLITICA, NON ESISTE LAVORO, NON ESISTE VITA SENZA FEDE. L'EUROPA È NATA QUA” – VIDEO