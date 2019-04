MATTEO RICHETTI INVESTITO DA UN FURGONE. A DARNE NOTIZIA LA PRESIDENTE DI TURNO DEL SENATO (PAOLA TAVERNA, PER CHI LO AVESSE DIMENTICATO), CHE ''AUGURA UNA PRONTA GUARIGIONE AL SENATORE DEL PD''. MARCUCCI: ''PER FORTUNA MATTEO STA BENE, LO ASPETTIAMO PRESTISSIMO PER CONTINUARE IL SUO LAVORO''

matteo richetti

(ANSA) - "Abbiamo avuto notizia di un incidente avuto dal senatore Matteo Richetti questa mattina, attualmente è ricoverato al policlinico Umberto I di Roma. La presidenza anche a nome di tutta l'Assemblea gli augura una pronta guarigione".

Lo dice in Aula al Senato la presidente di Turno Paola Taverna interrompendo i lavori in corso sulla class action per questo augurio al senatore del Pd investito questa mattina nel centro della capitale, in via del Tritone. A quanto si apprende da fonti dem il parlamentare avrebbe sbattuto la testa ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

martina e richetti

Il capogruppo Pd al Senato Andrea Marcucci, ha rassicurato sulle sue condizioni. "Per fortuna Matteo sta bene - ha detto - lo aspettiamo prestissimo in Senato per continuare il suo lavoro".

maurizio martina matteo richetti RICHETTI RENZI francesca scarpato e matteo richetti richetti richetti renzi maurizio martina matteo richetti e i sostenitori