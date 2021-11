3 nov 2021 19:22

MATTEO, STAI SERENO: ANCHE LOTTI DIVENTA LETTIANO! ENRICHETTO PROVA A SMONTARE L'AREA DI BASE RIFORMISTA – GLI EX RENZIANI LOTTI, DELRIO E FIANO IN MARCIA D’AVVICINAMENTO VERSO IL SOTTI-LETTA – L’EX CONSIGLIERE DI MATTEUCCIO NANNICINI ENTRA IN SEGRETERIA - MARCUCCI, ULTIMO GIAPPONESE DEL RENZISMO: “QUANDO VUOLE E HA TEMPO A ENRICO POSSO DARE RIPETIZIONI DI TATTICA PARLAMENTARE, CREDO CHE NE ABBIA BISOGNO"…