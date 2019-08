MATTEO VS. MATTEO – RENZI PARLA IN SENATO DA SEGRETARIO DEL PD. MATTEUCCIO GONGOLA PER ESSERSI RIPRESO LA SCENA E FA L’OCCHIOLINO A CONTE: “ABBIAMO APPREZZATO LE SUE PAROLE E IL SUO STILE ISTITUZIONALE, MA AVREMMO PREFERITO FOSSERO ARRIVATE PRIMA - NON È UN COLPO DI STATO FORMARE UN GOVERNO, È UN COLPO DI SOLE ANDARE AL VOTO ORA. NON FARÒ PARTE DELL'ESECUTIVO” (COSÌ PUÒ FREGARE ZINGARETTI) - POI ATTACCA IL CAPITONE SULLA RUSSIA: "SONO PRONTO A SFIDARE IL MINISTRO AL SEGGIO DI BIBBIANO” (PRENDETE I POPCORN)

Crisi, Renzi: Non so se fiducia a Governo con M5S, io non ne faccio parte

(LaPresse) - "Presidente Conte non so se voteremo in futuro la fiducia allo stesso Governo. Certo che di questo Governo io non farò parte. Per me prima vengono le istituzioni e dopo gli interessi nazionali". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo nell'aula del Senato.



Renzi: Salvini faccia chiarezza su fondi Russia

(LaPresse) - "Salvini, faccia chiarezza sulla vicenda dei suoi rapporti con la Russia". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo nell'aula del Senato.

Renzi: Ricordo a Giorgetti che aveva distribuito mia foto...

(LaPresse) - "Ricordo con un sorriso al sottosegretario Giorgetti, a cui riconosco l'onore delle armi, che ha distribuito la foto del sottoscritto dicendo "noi non faremo la fine di Renzi". Beh i dati dell'ISTAT questo lo dimostrano". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo nell'aula del Senato.

Crisi, Renzi: Bene parole Conte, meglio se arrivavano prima

(LaPresse) - "Abbiamo apprezzato le sue parole e il suo stile istituzionale. Avremmo preferito fossero arrivati prima. ". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo nell'aula del Senato.

Crisi, Renzi: Formare Governo no colpo di Stato, voto colpo di sole

(LaPresse) - "Un Governo occorre non perché qualcuno vuole tornare al Governo ma perché l'aumento dell'Iva ora produrrebbe una crisi dei consumi insostenibile. Non è un colpo di Stato formare un governo è un colpo di sole andare al voto ora". Lo ha detto Matteo Renzi intervenendo nell'aula del Senato.

