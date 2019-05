UNO MATTINA HA LORO IN BOCCA – NEL PACCHETTO DEI NUOVI AUTORI DELLA TRASMISSIONE DOVREBBERO FAR PARTE LAURA TECCE, PAOLA BACCHIDDU E ALESSANDRO BANFI – L’ATTUALE CAPO AUTORE MARCO VENTURA PROBABILMENTE LASCERÀ PER DEDICARSI ALLA COMUNICAZIONE DEL PRESIDENTE FOA

Marco Antonellis per Dagospia

laura tecce (1)

Novità in arrivo per Uno Mattina: nel pacchetto di mischia dei nuovi autori dovrebbe far parte anche la giornalista Laura Tecce (oltre a Paola Bacchiddu) mentre per quanto riguarda l'attuale capo degli autori Marco Ventura non manterrà il doppio incarico ma molto probabilmente lascerà il programma per dedicarsi anima e corpo alla comunicazione del Presidente Foa.

PAOLA BACCHIDDU

Attualmente Ventura non ha un contratto di dirigente subordinato (a mandato) come portavoce di Foa, ma solo una consulenza a partita iva, che scade a fine maggio insieme a quella di Unomattina; una scelta light dovuta all’impossibilità di lasciare a metà della stagione il più lungo programma di diretta Rai. Poi dovrà scegliere. I "quattro" che lasceranno Unomattina per far posto ai nuovi arrivi (tra cui, si dice, anche Alessandro Banfi da Mediaset) sono Cattaruzza, Meddi, Minasi e Mileto.

fabrizio salini marcello foa

Intanto si è concluso da pochi minuti il Cda della Rai. Sarebbe dovuta essere la grande giornata delle nomine e invece il Consiglio di amministrazione, iniziato questo pomeriggio poco prima delle 15,30 ha visto solo grande tensione tra Foa e Salini con tanto di sospensione del "match" ovvero del Cda per poi riprendere e terminare repentinamente.

FABIO FAZIO CON IL PENDOLINO

E le nomine tanto attese? A quanto risulta, fino a poco prima del Cda erano state decise ma Salini non ne ha più fatto cenno durante il Consiglio. Gli ultimissimi rumors a quanto apprende Dagospia, dicono che dovrebbero arrivare entro lunedì. Stamattina sarebbero state addirittura firmate. Per quanto riguarda Fabio Fazio, si attende la conclusione delle verifiche in corso sulla decisione presa da Rai1 di sospendere la trasmissione con 3 puntate di anticipo.

MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI 1 MARCELLO FOA FABRIZIO SALINI