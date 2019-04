O LA MAZZETTA O LA VITA - SI SPARA DURANTE L'ARRESTO L'EX PRESIDENTE DEL PERÙ, ALAN GARCIA: MUORE IN OSPEDALE DOPO IL TENTATIVO DISPERATO DI SALVARLO - IN CARICA DUE VOLTE (1985-1990 E 2006-2011) ERA STATO ACCUSATO DI AVER PRESO MAZZETTE PER LA SUA CAMPAGNA DEL 2006 DALL'IMPRESA BRASILIANA ODEBRECHT, COINVOLTA NELLA MANI PULITE CARIOCA CONOSCIUTA COME 'LAVA JATO'

PERÙ: EX PRESIDENTE GARCIA SI SPARA DURANTE ARRESTO

(ANSA) - L'ex presidente peruviano Alan Garcia è ricoverato in gravi condizioni in un ospedale di Lima dopo che oggi, durante una operazione di polizia per arrestarlo nel suo domicilio, si è sparato un colpo di pistola. Lo riferisce la Radio RPP di Lima. L'emittente ha precisato che l'ex capo dello Stato, vedendo entrare gli agenti della polizia giudiziaria nella sua residenza, si è chiuso ed ha usato una pistola per ferirsi. Garcia è stato trasferito nell'ospedale Casimiro Ulloa del quartiere di Miraflores dove è stato ricoverato nell'area di shock traumatico.

Garcia è entrato in ospedale alle 6.40 locali e meno di mezz'ora dopo è stato trasferito in sala operatoria. In una breve conferenza stampa il ministro della Sanità peruviano, Zulema Tomas, e il direttore del centro clinico, Casimiro Ulloa, hanno precisato che prima dell'intervento chirurgico il capo dello Stato ha sofferto tre arresti cardio-respiratori da cui si è però ripreso. L'emittente ha citato fonti mediche per aggiungere che Garcia si sarebbe sparato alla testa e che il proiettile sia entrato ed uscito dal cranio. Le sue condizioni, si è appreso, "sono critiche e la prognosi è riservata".

EX PRESIDENTE GARCIA IMPLICATO IN INCHIESTA ODEBRECHT

(ANSA) - L'ex presidente peruviano Alan Gracia, che è ricoverato in gravissime condizioni in ospedale a Lima dopo essersi sparato oggi un colpo di pistola alla testa, stava per essere arrestato dalla polizia giudiziaria per la sua relazione con l'impresa brasiliana Odebrecht, coinvolta nel processo brasiliano conosciuto come 'Lava jato'.

le tac di alan garcia dopo essersi sparato alla testa

Gli agenti intendevano porre in esecuzione un ordine di arresto preventivo del pm José Domingo Pérez, riguardante anche presunti contributi della compagnia brasiliana alla campagna elettorale di Garcia del 2006. Per due volte presidente (1985-1990 e 2006-2011), Garcia ha 69 anni e negli anni '90 visse in esilio in Colombia. Nel 1995 il Parlamento peruviano revocò la sua immunità per le accuse di avere ricevuto mazzette dal consorzio italiano Tralima per la costruzione della metropolitana di superficie di Lima.

PERÙ: È MORTO L'EX PRESIDENTE GARCIA

(ANSA) - L'ex presidente peruviano Alan Garcia è deceduto dopo essersi sparato un colpo di pistola durante una operazione di polizia per arrestarlo nel suo domicilio. Lo riporta l'emittente peruviana Rpp Radio, che cita due dirigenti del partito Alleanza Popolare Rivoluzionaria Americana, di cui Garcia era leader. L'ex presidente era stato ricoverato in condizioni critiche in un ospedale di Lima, e non è sopravvissuto.

