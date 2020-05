DAL ME-TOO ALLE MITOMANI - L'ATTIVISTA LUCY FLORES, EX CANDIDATA DEM IN NEVADA CHE ACCUSA IL VECCHIO JOE BIDEN DI AVERLE DATO BACI NELLA TESTA (SIC!): "LO ABBIAMO RICHIAMATO ALLE SUE RESPONABILITA. È IMPORTANTE AVVIARE UN PROCESSO EQUO" - "SAREBBE ORRIBILE DOVER DECIDERE TRA UN CANDIDATO CHE È MOLTO PROBABILMENTE UNO STUPRATORE E UN ALTRO CHE FORSE È UNO STUPRATORE"- POI PERO' LA SVALVOLATA ANNUNCIA IL SUO VOTO AL CANDIDATO DEMOCRATICO - VIDEO

Anticipazione da “Grazia”

Lucy Flores, 40 anni, attivista per i diritti femminili, è la prima delle otto donne che ha sostenuto di aver subìto abusi da Joe Biden, l’ex vicepresidente americano e avversario di Donald Trump che punta alla Casa Bianca. Nel numero di Grazia, il magazine diretto da Silvia Grilli, in edicola questa settimana Lucy Flores racconta la sua versione e spiega perché bisogna fare chiarezza prima delle elezioni del 3 novembre: «Non veniteci a dire, se Joe Biden non vince a novembre, che e colpa di noi donne. Sara solo colpa sua se non e capace di comportarsi da leader e convincere gli americani a votarlo. Noi donne lo abbiamo giustamente richiamato alle sue responsabilità».

A Grazia l’attivista spiega perché è d’accordo con la richiesta de The New York Times di aprire un’inchiesta indipendente: «E importante avviare un processo equo per porre le domande importanti e cercare le prove. Solo cosi la gente potrà sentirsi bene scegliendo il prossimo presidente. Sarebbe orribile per noi donne dover decidere se votare per un candidato che e molto probabilmente uno stupratore e un altro che forse e uno stupratore».

E a proposito di chi voterà alle prossime elezioni, svela: «Per Biden, perché altri quattro anni di Donald Trump alla Casa Bianca danneggerebbero ulteriormente noi donne».

Sulle pagine del magazine Lucy confida anche di credere a Tara Reade, l'ultima donna che ha raccontato di essere stata trattata da Biden in modo non rispettoso: «Credo a Tara perché ha sempre raccontato gli stessi fatti a diverse persone fin da subito». E sottolinea: «Costa tantissimo a una donna esporsi con una simile denuncia: la tua reputazione è macchiata, ricevi insulti e minacce, persino di morte».

