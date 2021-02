4 feb 2021 12:57

MEDIASET POTREBBE DOVER SGANCIARE QUASI UN MILIONE DI EURO PER RISOLVERE IL CONTENZIOSO LEGALE CON AGOSTINO SACCÀ - LA "PEPITO PRODUZIONI" DELL'EX DG RAI, OGGI PRODUTTORE TV, CONTESTA A RETI TELEVISIVE ITALIANE (RTI), CONTROLLATA DA MEDIASET, FATTURE NON EMESSE PER 860MILA E 940 EURO, PIÙ 341MILA EURO DI INTERESSI. IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA "HA RICONOSCIUTO GIUDIZIALMENTE LA SPETTANZA DI PARTE DI TALE CREDITO PER 280MILA EURO PIÙ INTERESSI" MA…