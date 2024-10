IN MEDIO ORIENTE VA DI MALE IN GREGGIO! IL "NEW YORK TIMES" RILANCIA I TIMORI DI UNO SHOCK PETROLIFERO GLOBALE SE LA CRISI TRA ISRAELE E IRAN DOVESSE PRECIPITARE – UN ATTACCO DELLO STATO EBRAICO ALLE INSTALLAZIONI PETROLIFERE IRANIANE POTREBBE SPINGERE TEHERAN A COLPIRE LE RAFFINERIE IN ARABIA SAUDITA O NEGLI EMIRATI ARABI UNITI. SAREBBE UN GROSSO BOOMERANG ANCHE PER GLI STATI UNITI. IL GREGGIO POTREBBE ANDARE ALLE STELLE ALLA VIGILIA DELLE ELEZIONI DEL 5 NOVEMBRE – L’EUROPA RISCHIEREBBE “UNA RECESSIONE E UN'INFLAZIONE ELEVATA" MENTRE A TRARRE MAGGIORI BENEFICI SAREBBE LA…

L’articolo è stato pubblicato dal New York Times - ww.nytimes.com

benjamin netanyahu - discorso onu

Mentre il mondo assorbe la prospettiva di un conflitto in escalation in Medio Oriente, le potenziali ricadute economiche stanno seminando un allarme crescente. I peggiori timori si concentrano su uno sviluppo ampiamente debilitante: uno shock per l'approvvigionamento globale di petrolio.

Un risultato del genere, attivamente contemplato nelle capitali mondiali, potrebbe causare un aumento dei prezzi della benzina, del carburante e di altri prodotti derivati dal petrolio, come materie plastiche, prodotti chimici e fertilizzanti. Potrebbe scoraggiare gli investimenti, le assunzioni e l'espansione aziendale, minacciando molte economie, in particolare in Europa, con il rischio di recessione. Gli effetti sarebbero potenti nelle nazioni che dipendono dal petrolio importato, in particolare nei paesi poveri dell'Africa.

ALI KHAMENEI - DISCORSO CON IL FUCILE IN MANO

La possibilità di questo esito calamitoso è diventata evidente negli ultimi giorni, mentre Israele pianifica la sua risposta al bombardamento di missili che l'Iran ha scatenato la scorsa settimana. Alcuni scenari sono considerati altamente improbabili, ma comunque concepibili: un attacco israeliano alle installazioni petrolifere iraniane potrebbe spingere l'Iran a colpire le raffinerie in Arabia Saudita o negli Emirati Arabi Uniti, entrambi importanti produttori di petrolio. I ribelli Houthi sostenuti dall'Iran hanno rivendicato il merito di un attacco alle installazioni petrolifere saudite nel 2019. L'amministrazione Trump ha successivamente attribuito la colpa alle forze iraniane.

benjamin netanyahu

Come ha fatto in passato, l'Iran potrebbe anche minacciare il passaggio delle petroliere attraverso lo Stretto di Hormuz, la via d'acqua critica che è il condotto per il petrolio prodotto nel Golfo Persico, la fonte di quasi un terzo della produzione mondiale di petrolio. Una mossa del genere potrebbe comportare un conflitto con le navi militari americane di stanza nella regione.

Anche questo è attualmente considerato improbabile. Ma il tumulto nella regione negli ultimi mesi ha spinto in avanti i parametri della possibilità, rendendo immaginabili scenari che un tempo erano stati liquidati come estremi.

ali khamenei

Mentre Israele progetta la sua prossima mossa, ha altri obiettivi oltre alle installazioni petrolifere iraniane. L'Iran avrebbe motivo di essere cauto nel progettare la propria rappresaglia. Allargare la guerra ai suoi vicini del Golfo Persico inviterebbe una risposta punitiva che potrebbe spingere l'economia iraniana, già cupa, sull'orlo del collasso.

Tuttavia, i rischi di un conflitto più ampio sono aumentati negli ultimi giorni, poiché Israele ha esteso la sua campagna militare contro i suoi nemici al Libano meridionale, dove ha preso di mira il gruppo militante Hezbollah sostenuto dall'Iran. Gli attacchi dell'Iran a Israele hanno alzato ulteriormente la posta in gioco.

Le visioni di una guerra sempre più intensa in Medio Oriente hanno aggiunto un'enorme variabile a un'economia globale già intrisa di forze imprevedibili, dalla guerra della Russia in Ucraina al conflitto commerciale tra le due maggiori economie mondiali (Stati Uniti e Cina) e al rischio sempre presente di provocazioni da parte della Corea del Nord.

benjamin netanyahu

"Questa è una situazione globale straordinariamente precaria", ha affermato Kenneth S. Rogoff, ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale, ora professore alla Harvard University. "Il mondo è probabilmente il più instabile dai tempi della Guerra Fredda. Non è nemmeno un'esagerazione. Potrebbe peggiorare in fretta. Ciò avrebbe sicuramente un grande impatto sull'economia globale".

Ogni conflitto in Medio Oriente ha il potenziale di mettere a repentaglio l'accesso del mondo al petrolio. Questo non sembra fare eccezione.

KAMALA HARRIS JOE BIDEN - CONVENTION DEMOCRATICA A CHICAGO

Giovedì scorso, dopo che il presidente Biden ha detto che la sua amministrazione stava "discutendo" la possibilità di supportare un attacco israeliano alle strutture petrolifere iraniane, i prezzi del petrolio sono aumentati di oltre il 4 percento. Il prezzo del greggio Brent, il benchmark internazionale, ha superato i 77 $ al barile, in aumento rispetto ai circa 71 $ al barile prima che l'Iran lanciasse missili verso Israele.

Il giorno seguente, il signor Biden ha cercato di alleviare le preoccupazioni , dicendo ai giornalisti che gli israeliani “dovrebbero pensare ad altre alternative piuttosto che colpire i giacimenti petroliferi”.

Gli esperti sostengono che gli sforzi di Israele per limitare la minaccia proveniente dall'Iran sarebbero più efficaci se prendessero di mira le sue capacità militari, magari attaccando la sua Forza d'élite Quds, ampiamente impopolare nella società iraniana.

conferenza stampa di benjamin netanyahu 1

Anche se Israele attaccasse la produzione petrolifera dell'Iran, le conseguenze di questo da solo sarebbero minime per l'economia globale, affermano gli analisti. L'Iran è un importante produttore di petrolio, che ne pompa fuori quasi 4 milioni di barili al giorno, ovvero circa il 4 percento del totale globale, secondo la US Energy Information Administration . Ma altri stati del Golfo Persico come l'Arabia Saudita e gli Emirati Arabi Uniti potrebbero espandere la produzione per compensare quel volume, allentando le pressioni sui prezzi internazionali, affermano gli esperti.

Uno scenario simile si è verificato cinque anni fa, dopo che un assalto di droni alle installazioni petrolifere in Arabia Saudita ha bloccato circa metà della produzione nazionale. I prezzi del petrolio sono aumentati di un quinto, ma poi sono rapidamente scesi quando l'Arabia Saudita ha rilasciato scorte dalle sue riserve.

ABBRACCIO TRA KAMALA HARRIS E JOE BIDEN ALLA CONVENTION NAZIONALE DEL PARTITO DEMOCRATICO A CHICAGO

"Abbiamo precedenti per quel tipo di shock dell'offerta", ha detto Eli Berman, economista presso l'Università della California di San Diego e direttore di ricerca presso l'Istituto per i conflitti e la cooperazione dell'Università della California. "Quell'attacco non ha portato a un colpo per colpo regionale".

La domanda chiave è come Israele risponderà all'attacco missilistico iraniano e cosa succederà dopo. L'Iran sembra aver rafforzato i legami con i suoi vicini del Golfo Persico nell'ultimo anno, riducendo la possibilità che persegua un conflitto regionale più ampio. Ma se questa analisi si rivelasse sbagliata e l'Iran colpisse le raffinerie nella regione o interrompesse le spedizioni, il mondo potrebbe subire uno shock considerevole.

Secondo un'analisi di Oxford Economics, in una guerra regionale che coinvolga Israele e Iran, i prezzi del petrolio salirebbero fino a 130 dollari al barile e l'economia globale subirebbe un colpo dello 0,4 percento.

conferenza stampa di benjamin netanyahu 3

Questo scenario colpirebbe l'economia globale con una nuova fonte di prezzi in aumento proprio mentre le banche centrali dagli Stati Uniti all'Europa hanno dichiarato vittoria sull'inflazione abbassando i tassi di interesse. Tassi più bassi significano condizioni di credito più facili per aziende e consumatori, alimentando l'anticipazione di uno stimolo agli investimenti, alle assunzioni, all'acquisto di case e alla crescita economica.

Uno shock petrolifero potrebbe invertire questo slancio. I prezzi del petrolio non sono solo una metrica chiave nei mercati, ma una forza elementare che influenza l'attività economica, la definizione delle politiche e i sentimenti in praticamente ogni nazione. Determinano in larga misura il prezzo della benzina, che lampeggia dai cartelli delle stazioni di servizio, fungendo da cruda sintesi della fiducia dei consumatori e del benessere economico.

GIORGIA MELONI E URSULA VON DER LEYEN AL G7

A differenza dei primi anni '70, quando un'azione concertata dell'Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio (Organizzazione dei paesi esportatori di petrolio), il cartello internazionale degli esportatori di petrolio, ridusse l'offerta e fece salire alle stelle i prezzi, oggi il mondo è molto meno suscettibile a tali shock.

Gli Stati Uniti sono diventati il principale produttore di petrolio, grazie al loro aggressivo sviluppo dello shale oil. Alcune economie si sono mosse in modo aggressivo per espandere la produzione di energia eolica, solare, geotermica e altre fonti di energia rinnovabili, riducendo la dipendenza dal petrolio.

Il problema è che la domanda globale di energia è cresciuta ancora più rapidamente, rafforzando lo status del petrolio come materia prima essenziale.

conferenza stampa di benjamin netanyahu 2

Dal 1971 al 2010, la quota delle riserve energetiche totali mondiali composta da petrolio è scesa al 31 percento dal 44 percento, secondo l'Agenzia Internazionale per l'Energia. Ma negli anni successivi, quella quota è rimasta stabile, anche se le fonti rinnovabili sono aumentate, il risultato di una domanda maggiore da parte di economie in via di sviluppo in rapida crescita come India, Indonesia e Brasile.

Una crisi dell'approvvigionamento di petrolio rafforzerebbe l'imperativo per le nazioni di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili espandendo le forniture di energia rinnovabile. Ma ciò non risolverebbe la minaccia economica immediata.

ursula von der leyen rieletta presidente della commissione europea

La conseguenza più straziante di uno shock dell'offerta di petrolio si vedrebbe nei paesi a basso reddito alle prese con crisi del debito, tra cui Zambia, Mozambico, Tanzania e Angola. I governi hanno tagliato la spesa per la sanità pubblica, l'istruzione e altri servizi per evitare di essere inadempienti sui debiti. Costi più elevati per l'importazione di petrolio peggiorerebbero il problema.

La pressione ricadrebbe anche sulla Cina , che acquista oltre il 90 percento delle esportazioni di petrolio iraniano e dipende dalle importazioni per circa tre quarti del suo consumo di petrolio.

Il governo cinese si è protetto dai rischi di interruzione aumentando in modo aggressivo l'uso di veicoli elettrici e aggiungendo alle sue riserve di petrolio. Tuttavia, una bolletta energetica più alta rappresenterebbe una sfida in più, poiché le autorità cinesi sono alle prese con preoccupazioni per le enormi perdite nel settore immobiliare e l'indebolimento della crescita economica .

Benjamin Netanyahu

Gli Stati Uniti potrebbero essere nella posizione migliore per assorbire uno shock. Le aziende americane impegnate nella produzione di combustibili fossili trarrebbero vantaggio da un colpo alla fornitura globale di petrolio, raccogliendo guadagni da prezzi più alti. Tuttavia, l'impatto di una crescita economica globale più lenta ostacolerebbe altre aziende americane, in particolare quelle che esportano.

L'Europa sembra particolarmente vulnerabile alle interruzioni. Il continente ha fatto affidamento a lungo sull'energia russa a basso prezzo. Tale fornitura è stata ridotta dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina, provocando condanne e sanzioni internazionali. Il leader russo, Vladimir Putin, ha severamente limitato la spedizione di energia in Europa, costringendo molti paesi a cercare alternative e a limitare i consumi. Un improvviso scossone nel prezzo del petrolio presenterebbe un'altra crisi.

"Quello che si otterrebbe in Europa è una stagflazione", ha affermato Jacob Funk Kirkegaard, un ricercatore senior del Peterson Institute for International Economics di Washington, utilizzando un termine coniato negli anni '70 per descrivere una combinazione persistente di prezzi in aumento e crescita più lenta. "Probabilmente si otterrebbe una recessione e un'inflazione elevata allo stesso tempo".

putin va dagli sciamani 3

Il beneficiario più evidente dell'aumento dei prezzi del petrolio sarebbe la Russia, ha aggiunto Kirkegaard, che fornirebbe a Putin maggiori mezzi per raddoppiare il suo attacco militare all'Ucraina.

Maggiori entrate dal petrolio metterebbero inoltre la Russia in grado di elargire maggiori aiuti a un alleato chiave del Medio Oriente: l'Iran. Il governo iraniano ha chiesto al signor Putin di aiutarlo a fornire gli ultimi elementi necessari per raggiungere la capacità di produrre armi nucleari.

Questa realtà, ha suggerito il signor Kirkegaard, potrebbe limitare la volontà di Israele di rischiare una maggiore escalation del conflitto. Se Israele colpisse l'Iran abbastanza duramente da provocare un attacco iraniano mirato a danneggiare la produzione energetica regionale, ciò aumenterebbe il prezzo del petrolio, consegnando di fatto più soldi al signor Putin.

E ciò aumenterebbe il rischio di un Iran dotato di armi nucleari.

"Se sei Israele, perché aiutare il paese che aiuterebbe l'Iran a raggiungere la soglia nucleare?" ha chiesto il signor Kirkegaard.