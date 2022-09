IL MEGLIO DEL PEGGIO DELLA CAMPAGNA ELETTORALE 2022 – I SIPARIETTI DI BERLUSCONI SU TIK TOK: “DONNE HO INSEGUITO IL VOSTRO AMORE PER ANNI VOTATEMI” - LUIGI DI MAIO VERSIONE "DIRTY DANCING", LE “DEVIANZE” MELONIANE, LE PIROETTE DI CALENDA PER ALLEARSI CON RENZI, GLI OCCHI DELLA TIGRE DI LETTA (E IL BUS ELETTRICO CHE LO LASCIA A PIEDI) - IL SUDORE DI SALVINI, LA RUSSA CONTRO FERRAGNI, FASCINA CONTRO BRUNETTA E I "PUPAZZI PREZZOLATI" - VIDEO

I siparietti del tiktoker 85enne Silvio Berlusconi, il volteggiare ollivudiano di Luigi Di Maio, Ignazio La Russa e l'eredità mussoliniana che è in tutti noi. Il sudore di Salvini, il bus di Letta, i tripli carpiati di Calenda, le devianze di Meloni. Abbiamo condensato questi due terrificanti mesi di campagna elettorale in una Top 50 tutta da leggere, perché domenica si vota e certi virgolettati non possono svanire così, come un impegno sulle tasse preso a Pomeriggio 5. Vi chiediamo: chi avreste inserito nelle prime tre posizioni? Ci siamo scordati di qualche “perla”? Non vi resta che tuffarvi in questo stupidario speciale e dirci la vostra.

1. Donne!

Silvio Berlusconi: “Donne, votatemi. Ho dato la caccia al vostro amore tutta la vita e sono più bello di Letta”

(RepTv – 17 settembre)

2. Baby

Luigi Di Maio in versione Dirty Dancing, i camerieri di una trattoria di Napoli lo fanno “volare”. “S'è divertito e ha lasciato 50 euro di mancia”

(CorriereTv, Il Mattino – 14 settembre)

3. Sì, sudo

“Eh, purtroppo sudo. Mi faccio la barba, c’ho le braghe corte, mangio la salsiccia e sudo!”

(Matteo Salvini durante un comizio a Domodossola – 24 luglio)

4. È Pontida, bellezza

Cubane e leghiste a Pontida, scambiate dalla folla per contestatrici comuniste. I leghisti strappano loro il cartello e dicono “tornate a casa vostra!”. Dopo qualche spintone, il chiarimento

(CorriereTv, Fatto Quotidiano – 18 settembre)

5. Eredi del Duce

Michele Emiliano: “Spero che il popolo italiano non voti eredi del fascismo”.

Ignazio La Russa: “Siamo tutti eredi del Duce”

(Fatto Quotidiano e la lite su La7, a L'Aria che tira – 15 settembre)

6. Tutto cominciò così: con Letta sereno

Governo Draghi e voto di fiducia, Enrico Letta: “Domattina mi sveglio assolutamente sereno. Mi sveglio sereno. Sarà una bella giornata, ne sono sicuro”

(Da lì, sipario sul governo Draghi – 19 luglio)

7. Bedé-bedé

“Eravamo in Libia, nei centri di accoglienza. A Gheddafi e ai suoi architetti dissi, guardate, qui dovete metterci i bidet: mi guardarono sorpresi, e mi ricordo che Gheddafi mi disse 'Bedé? Uot ais bedé?', e anche gli altri si guardavano e ripetevano, 'bedè-bedè?!'”

(Silvio Berlusconi a Porta a Porta, su Rai 1 – 7 settembre)

8. Endorsement che resteranno

Bologna, dopo Morgan, anche Wanna Marchi e la figlia sostengono la candidatura di Vittorio Sgarbi

(Corriere di Bologna – 19 settembre)

9. Tigre

“Io in questo momento ho gli occhi di tigre: non ho nessuna intenzione di perdere queste elezioni”

(Enrico Letta a Mezz'ora in più, su Rai 3 – 24 luglio)

10. Dunque

Matteo Salvini, durante un comizio a Milano: “Prima sono andato a salutare mia figlia, mi ha dato un abbraccio lungo 2 minuti: non vedeva suo papà da SETTIMANE”

Ad Agorà, su Rai 3, CINQUE GIORNI prima: “Ho appena accompagnato mia figlia a scuola”

(Disse anche, dopo il caso “moto d'acqua della polizia”, “i bimbi non si coinvolgono nella polemica politica” – 17 settembre)

11. Acidi

Carmela Terracina, la leghista di Ischia: “Le donne di sinistra sono acide e scorbutiche”.

Con quali competenze approda in politica?

“Non c’è bisogno di competenze. Serve intelligenza, cuore, determinazione, passione. E lì non mi batte nessuno”

(Corriere della Sera – 12 agosto. Nota del Carroccio: “La signora Carmela T. non è militante della Lega, non può parlare a nome del partito, non è e non sarà candidata”)

12. “Non sono una paracadutata”

Rita Dalla Chiesa e la gaffe su Molfetta scambiata per Giovinazzo: “Amo la Puglia e ci ho lavorato, sono anche testimonial di una ditta di materassi”

(La Repubblica Bari – 13 settembre)

13. La pace del gabinetto

“Vengo a farla vicino a te, così facciamo pace”. Calenda-Tajani, il retroscena: i due avevano litigato sul palco, poi il chiarimento in toilette

(Affaritaliani.it, dopo un retroscena di Repubblica – 5 settembre)

14. Nano

MEME SULLO SLOGAN SCEGLI DI ENRICO LETTA

Marta Fascina ha fatto soffrire Renato Brunetta dandogli del “nano”

(Agi – 24 luglio)

15. Ferragni, zitta!

Chiara Ferragni con un post invita i giovani a votare. La Russa: “Se vinciamo noi stia 3 mesi zitta”

(TgCom24 – 14 settembre)

16. Present nun se dice

“Giorgia Meloni è preparata.

Giorgia Meloni parla la lingue.

Giorgia Meloni parla agli italiani e si rivolge alla comunità internazionale.

Giorgia Meloni dice parole chiare su FDI e sul fascismo.

Che rabbia non riuscire a chiuderla nel pregiudizio che avevate costruito per lei, eh”

(Guido Crosetto su Twitter – 11 agosto)

17. Sturm und drang

Il giornale tedesco Sueddeutsche Zeitung: l'amore degli italiani per Giorgia Meloni? Sarà “fugace come un peto”

(Ansa – 3 settembre)

18. #Renzi2024

La “minaccia” di Renzi a Meloni: “Ricordati che ogni due anni faccio cadere un governo”…

(Open – 10 settembre)

19. “Votaci per non vederla mai più”

Dopo il video con la mendicante rom, il leghista Di Giulio non ha nessuna intenzione di scusarsi: “Mi ha molestato, non sono razzista: la mia ragazza è nigeriana”

(Open / La Zanzara, Radio 24 – 5 settembre)

20. Pupazzi

Draghi: “In Italia pupazzi prezzolati della Russia”. Meloni: “Di chi parla?”. Salvini: “Pensi alle bollette”

(Fanpage.it – 18 settembre)

21. Dove sono finiti Elena, Giorgio, Riccardo, Matteo, Maria Grazia...

Salvini e la denuncia dirompente: “In una scuola elementare e anche in una media fanno l'appello per cognome. Questa è una follia assoluta”

(Il Dolomiti – 25 luglio)

22. Il complotto contro Paragone

“A Milano noi avevamo superato l’asticella del 3%, qualcuno ci ha fregato i voti, questo è sicuro. Guarda caso ci siamo fermati al 2,99… Dai ragazzi, su. Più avanziamo, più il Palazzo farà di tutto per metterci i bastoni tra le ruote: hanno una paura fottuta!”

(Gianluigi Paragone a La corsa al voto, su La7 – 12 agosto)

23. S'è candidato Puzzer

Domanda di Diego D’Amelio del quotidiano Il Piccolo, qualche mese fa: Puzzer, lei si candiderà mai alle elezioni? Risposta di Puzzer:

“Assolutamente no. Guarda, ve lo posso firmare col sangue: io alle elezioni non andrò mai”

(Ansa: Stefano Puzzer, il leader della protesta dei lavoratori portuali, poi divenuto leader dei No Green pass, sarà candidato alle prossime elezioni nelle liste di Italexit di Gianluigi Paragone – 31 luglio)

24. “Per tutti Mimmo o Mimmuzzo”

“Gli Scilipoti sono solo persone libere, lo ‘scilipotismo’ è sinonimo di libertà, non di trasformismo. Ho fatto tanto in Senato, 30 proposte di legge, centinaia di comunicati stampa, le battaglie per la medicina alternativa…”

(Domenico Scilipoti si candida con “Noi moderati”; Corriere della Sera – 25 agosto)

25. Guerra? Ci pensa Razzi

“Io in Parlamento ci posso stare benissimo. Gli italiani all’estero mi adorano e sono l’unico che li può rappresentare vista l’esperienza di vita che ho. Mi conoscono in milioni e posso portare voti. Io posso andare tranquillamente in Ucraina a risolvere le cose”

(Antonio Razzi a La Zanzara Radio 24 – 25 luglio)

26. La gladiatrice

“Accetto un collegio difficile, come un gladiatore. Tiro fuori gli occhi di tigre, ma lo faccio solo per loro. Combattere come l'ultimo dei gladiatori è l'unico modo per non sottrarmi alla battaglia”

(Monica Cirinnà su Twitter – 16 agosto)

27. Questione mosca

Imprevisto per @Berlusconi a #CasaItalia, che si ritrova ad affrontare un avversario in diretta: una mosca. E dopo averla schiacciata (l’ennesima di questi giorni, ndr): “Vedete, sono ancora in gamba. I miei collaboratori metteranno questo video su TikTokTak”

(@SkyTG24, RepTv – 20 settembre)

28. Come faremo senza?

“Io cado sempre in piedi, il mio lavoro ce l’ho, faccio inoltre dirette Facebook con 2-3mila persone, milioni di visualizzazioni”

(Danilo Toninelli intervistato da Zona Bianca, Rete 4 – 1 agosto)

29. Parola di Sissi

“Mi pare una politica da cani, e quindi come vedete mi faccio aiutare dalla mia cagnetta Sissi. Ho interpretato i suoi segnali: Sissi non ci ha capito assolutamente nulla”

(Clemente Mastella durante lo speciale del Tg di La7, “La corsa al voto” – 8 agosto)

30. #Casalino2027

“Lo dico con cinque anni di anticipo: al prossimo giro ci sarò! Mi auguro che dopo 15 anni di militanza e lealtà al mio partito e a distanza di 30 anni dal Gf, nessuno possa più recriminarmi nulla”

(Rocco Casalino intervistato dal Corsera – 9 agosto)

31. Pappalardo stampa moneta

“Noi daremo immediatamente 1500 lire al mese alle casalinghe, così i bambini vengono educati bene. Poi a tutti gli italiani rapinati dallo Stato dal 2000 restituiremo 1200 lire italiche. Fatemi capo del governo e io il giorno dopo telefono al direttore generale del ministero del Tesoro, faccio stampare questa moneta e vi arriva a casa”

(Parola del generale Antonio Pappalardo; Fatto Quotidiano – 7 agosto)

32. Fine delle baby gang

Matteo Salvini sui social: “PROPOSTA DELLA LEGA PER FERMARE L'EMERGENZA BABY GANG: se ti comporti male, non avrai la patente a 18 anni. Che ne pensate?”

Interviene Elio Vito: “Che è una ca@@ata!”

(Twitter – 5 agosto)

33. “A Napoli diremmo, effetto capitone”

“Al di là della politica c'è stato un episodio rilassante, diciamo così, che ci ha colpito: avrete notato anche voi che Salvini s'è tagliato la barba, determinando sul piano estetico un effetto pinguino, diciamo, con tutta quella pappagorgia venuta di fuori”

(Vincenzo De Luca, governatore Pd della Campania – 30 luglio)

34. Calenda e Letta: andiamo a vincere, insieme!

“Siamo solidi, siamo compatti, andiamo a vincere queste elezioni. Da oggi per me ogni tipo di discussione e polemica finisce, è finita, il prepartita non c’è più, ora c’è la partita, e la partita la vinciamo”

(Carlo Calenda al termine dell’incontro con Enrico Letta. Alcuni giorni dopo: Azione rompe il patto elettorale con il Pd. “Non intendo andare avanti con questa alleanza”, ha detto Calenda; CorriereTv – 7 agosto)

35. Come eravamo (2021)

“Di Renzi non me ne frega niente! Di questo centro come un fritto misto che poi una volta va a destra, una a sinistra a seconda del posto che gli danno, mi fa orrore, orrore. Mi sono rotto le balle. Lo ripeto da un anno: non-farò-politica-con-Renzi perché questo modo di fare politica mi fa orrore”

(Carlo Calenda a L’Aria che tira, La7 – 22 novembre 2021. Nove mesi dopo, Calenda sui social: “Nasce oggi per la prima volta un’alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @MATTEORENZI per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione_it per #ItaliaSulSerio” – 11 agosto)

36. La panna nella carbonara

“È il momento di scegliere da che parte stare. Noi stiamo con Giorgia Meloni”. Segue elenco, ecco le “DEVIANZE GIOVANILI: droga, alcolismo, tabagismo, ludopatia, autolesionismo, obesità, anoressia, bullismo, baby gang, hikikomori”

(Fratelli d’Italia sul profilo ufficiale: tweet poi cancellato – 22 agosto)

37. Reality

Luigi Mastrangelo (Lega): “Tagliamo i fondi alla sanità per lo sport”. Valanga di critiche alla proposta dal candidato leghista, ex pallavolista, volto dei reality e aspirante ministro. L'ex ct Berruto: “Un'idea così imbarazzante che non saprei commentarla”

(Il Manifesto – 28 agosto)

38. L'epigrafe

“Era dal 26 dicembre 1991 che avevo aspettato di stappare la migliore bottiglia che avevo...”

(Marco Rizzo, subito dopo l'addio a Mikhail Gorbaciov, su Twitter – 30 agosto)

39. L'unto del signore

“Forza Italia, con la leadership del nostro presidente Silvio Berlusconi, sarà garanzia di affidabilità, competenza, autorevolezza e serietà agli occhi dell'Europa e del mondo”; “Il nostro presidente ha avuto il merito di porre fine alla Guerra Fredda con gli accordi di Pratica di Mare, vero e ineguagliabile miracolo di politica estera targato Berlusconi”

(Marta Fascina intervistata da Libero – 5 settembre)

40. Reactions

“Per molti di voi io sono un esperto di 'First reaction shock', o di 'shish', linguaggi quasi più complessi del corsivo”

(Matteo Renzi sbarca su TikTok – 1 settembre)

41. Livorno m***a

Letta, polemica sul segretario Pd dopo la gaffe calcistica: “Forza Pisa, Livorno m....”. Il segretario del Pd si è lasciato andare a una battuta sul calcio che non è piaciuta ai livornesi

(Corriere.it – 6 settembre)

42. Mentalità dem

La “punta di diamante” del Pd Carlo Cottarelli: “Contro Santanchè spero di perdere bene”

(Fatto Quotidiano – 5 settembre)

43. “Per un’Italia democratica, progressista, ecologista!”

La maledizione del pulmino elettrico di Letta: centrato da un fulmine, il leader Pd resta di nuovo a piedi

(7 Colli – 19 settembre)

44. Bella Ciao

RepTv: Laura Pausini rifiuta di intonare 'Bella ciao' durante uno show spagnolo: “È una canzone troppo politica”. Immediato il tweet di Matteo Salvini: “Stima per #LauraPausini. #bellaciao”

(13 settembre)

45. Sputeranno sangue

Le dichiarazioni choc, Michele Emiliano contro Fratelli d'Italia: “Sputeranno sangue per cambiare quello che abbiamo costruito. La Puglia è una sorta di Stalingrado d’Italia, da qui non passeranno”

(La Gazzetta del Mezzogiorno – 12 settembre)

46. Ora venera Conte

Claudia Majolo, M5s, scriveva “Berlusconi ti amo”, esclusa dalle liste grilline: “Ora venero Conte: spero che lui mi chiami e decida di darmi udienza”

(Corriere della Sera – 22 agosto)

47. Attento fasciocomunista

Calenda: “Le disuguaglianze al Sud si combattono con l'assistenza sanitaria, e l'istruzione. Non con 900mila forestali e il reddito di cittadinanza”.

Interviene @maurizioacerbo: “Francamente chi diffonde bufale del genere merita di essere menato per la strada”.

E @CarloCalenda: “Fasciocomunista provaci. Non mi sono mai fatto spaventare dalle minacce. Corso Vittorio Emanuele II, chiama per appuntamento”

(Twitter – 19 settembre)

48. Per farci un'idea

“Prossimo Governo: Meloni premier, Salvini Interni, Berlusconi Esteri, Mulè Difesa, Tremonti Economia, Crosetto Attività produttive, Ronzulli Salute, Nordio Giustizia, Buttafuoco Istruzione, Zangrillo Università, Sgarbi patrimonio Artistico”

(Carlo Taormina su Twitter – 7 agosto)

49. L'irruzione di Peppa Pig

Fratelli d'Italia contro Peppa Pig, polemica sulla puntata con una coppia lesbica: “Chiediamo alla Rai di non trasmettere quell’episodio”

(SkyTg24 – 9 settembre)

50. The end

“Oggi tutti a criticare la Meloni. Ma un giorno la rimpiangeremo e diremo: 'Ah, quando c’era lei!'”

(@FicarraePicone su Twitter – 5 settembre)

